Nach dem M4-Upgrade zieht Apple das Tempo an. Der M5-Chip steht bereits in den Startlöchern und soll laut 9to5Mac dieses Jahr direkt in zwei bekannten Top-Geräten zum Einsatz kommen. Diesmal plant Apple keine monatelange Wartezeit. So sollen sowohl das MacBook Pro als auch das iPad Pro im Herbst in eine neue Leistungsklasse aufsteigen.

iPad Pro und MacBook Pro erhalten den M5

Im vergangenen Jahr kam der M4 zuerst im iPad Pro zum Einsatz, während Mac-Nutzer Geduld beweisen mussten. Dieses Jahr wird der M5 zeitnah im iPad Pro und MacBook Pro Premiere feiern, das will zumindest 9to5Mac in Erfahrung gebracht haben.

Apple bringt neue MacBook Pro Modelle in der Regel im Oktober oder November auf den Markt. Wir erwarten die üblichen drei Konfigurationen: MacBook Pro mit M5, MacBook Pro mit M5 Pro und MacBook Pro mit M5 Max. Technische Details gibt es bisher kaum. Erwartet wird eine klassische Weiterentwicklung der Leistung und Effizienz. Das große Redesign hebt sich Apple für den M6 im kommenden Jahr auf.

Das iPad Pro zieht im Herbst entsprechend mit und soll vom Design ebenfalls unverändert bleiben. Nach dem grundlegenden Redesign beim M4-Modell liegt der Schwerpunkt auf dem M5-Upgrade. Mehr Tempo, bessere Effizienz und längere Akkulaufzeiten stehen somit auch hier im Raum. Sicher ist, dass iPadOS 26 eine zentrale Rolle in der Produktpräsentation spielen wird.

Parallel könnte Apple ein neues Studio Display vorstellen, das technisch mit den M5-MacBooks harmoniert. Weitere Macs mit M5-Chips werden für dieses Jahr nicht erwartet. Erst 2026 sollen weitere Modelle folgen.