Apple hat auf der WWDC bereits viele neue Funktionen für iOS 26 vorgestellt, wie üblich fallen dabei einige spannende Details unter den Tisch. Hierzu zählen laut Bloombergs Mark Gurman eine Live-Übersetzung über die AirPods sowie die geräteübergreifende Synchronisierung von Anmeldedaten für öffentliche WLAN-Netzwerke.

Live-Übersetzung per AirPods

Apple hält anscheinend für die AirPods ein praktisches Upgrade bereit. So plant das Unternehmen laut Gurman eine neue Funktion zur Live-Übersetzung. Wer in einer fremden Sprache angesprochen wird, bekommt die Übersetzung sofort über seine AirPods eingesprochen. Kein Nachschlagen, kein App-Wechsel, kein peinlich berührtes Lächeln mehr, wenn man nichts versteht.

Gerade auf Reisen oder im beruflichen Kontext wäre das eine große Hilfe. Die technische Umsetzung verspricht einiges, denn sie baut auf den neuen Übersetzungsfunktionen in iOS 26 auf und geht gleichzeitig einen entscheidenden Schritt weiter.

WLAN-Sync für öffentliche Netzwerke

Seit der Veröffentlichung von iOS 11 und macOS High Sierra im Jahr 2017 profitieren Apple-Nutzer von der Möglichkeit, Wi-Fi-Passwörter zwischen Geräten zu teilen. Dieser Komfort wurde jedoch nie auf öffentliche oder firmeneigene Wi-Fi-Netzwerke ausgeweitet. Diese leiten die Benutzer oft zu einer Anmeldeseite weiter, bevor sie den Internetzugang gewähren.

Wer oft in Cafés, Hotels oder Flughäfen unterwegs ist, kennt das Ritual: WLAN suchen, Login-Seite öffnen, E-Mail eingeben, Haken setzen. Und das auf jedem Gerät einzeln. Mit iOS 26 soll dieser Aufwand bald Vergangenheit sein. So will Apple mit iOS 26 die Anmeldung auch in sogenannten Captive-Wi-Fi-Netzen vereinfachen. Wer sich einmal auf dem iPhone einloggt, soll automatisch auch mit iPad, MacBook und Co. verbunden werden. Ohne Umwege, ohne doppelte Arbeit.