Exakt zehn Jahr ist es heute her, dass Apple Music startete. Der Service wurde zwar wenige Wochen zuvor bereits im Rahmen der WWDC 2015 angekündigt, es dauert allerdings bis zum 30. Juni 2015 bis die ersten Töne des Musik-Streaming-Dienstes erklangen. Zur Feier des Tages eröffnet Apple Music einen neuen globalen Hub für Künstler, der Kreativität und Verbindung fördert.

Apple Music feiert Geburtstag

Apple Music feiert am heutigen Tag seinen zehnten Geburtstag und nimmt dies zum Anlass, ein neues kreatives Projekt an den Start zu bringen. Apple Music eröffnet ein neues, hochmodernes Studio in Los Angeles, das sich ganz den künstlerischen Inhalten, Innovationen im Audiobereich und einer engeren Verbindung zu den Fans widmet.

Die neuen Studioräume von Apple Music in Los Angeles sind speziell für Künstler:innen konzipiert worden und umfassen auf drei Etagen eine Fläche von mehr als 1.400 Quadratmeter. Sie bieten:

Zwei hochmoderne Radiostudios mit beeindruckender 3D Audio-Wiedergabe und anpassbaren Setups für Live-Interviews, zwanglose Gespräche oder spontane Auftritte.

Eine 370 Quadratmeter große Soundstage für Live-Auftritte, Multikamera-Aufnahmen, Fan-Events oder Filmvorführungen.

Einen speziellen 3D Audio-Mischraum , der mit einem 9.2.4 PMC-Lautsprechersystem für Soundproduktionen der nächsten Generation ausgestattet ist.

Ein Foto- und Social Media-Labor, einen Schnittraum und einen Green Room zur Unterstützung der Echtzeit-Erstellung von Inhalten.

Individuelle Isolationskabinen für Songwriting, Podcasting oder Einzelinterviews.

Den {A-List Corridor sowie den Archive Corridor, die Bilder und Kunstwerke unvergesslicher Momente aus der Vergangenheit und Gegenwart von Apple Music zeigen.

Apple Music schreibt

Um das zehnjährige Jubiläum zu feiern, wird Apple Music Radio eine Woche lang Sonderprogramme und Live-Sendungen bieten, die am 30. Juni von 6:00 Uhr bis 8:00 Uhr PST mit „Don’t Be Boring: The Birth of Apple Music Radio with Zane Lowe and Ebro Darden“ beginnen. Von den Anfängen des Radios im Streaming bis hin zu den epischen Shows mit Künstler:innen, die eine neue Ära geprägt haben, werden Zane, Ebro und besondere Gäste auf die letzten zehn Jahre Apple Music Radio zurückblicken. Anschließend können die Hörer von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr PST das Special „10 Years of Apple Music“ verfolgen. Diese achtstündige Sendung auf Apple Music 1 erzählt die Geschichten der größten Momente der Künstler:innen, beinhaltet exklusive Veröffentlichungen, Live-Events und kulturelle Meilensteine, die nur Apple bieten kann. Der Tag findet seinen Höhepunkt mit „Live: 10 Years Of Apple Music” von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr PST. Die Live-Sendung, moderiert von Zane und Ebro, feiert ein Jahrzehnt Apple Music mit einer Reihe von Künstler:innen, die die Entwicklung des Services geprägt haben. Hörer:innen können unter apple.co/_Radio einschalten.

Countdown der 500 meistgestreamten Songs

Parallel dazu startet Apple Music Radio am morgigen Dienstag (01. Juli 2025) einen speziellen Countdown der 500 meistgestreamten Songs der letzten zehn Jahre. Man kann an jedem Tag 100 Songs hören und am 5. Juli werden dann die Top 100 der meistgestreamten Songs aller Zeiten von Apple Music bekannt gegeben. Im Anschluss steht die vollständige Playlist 10 Years of Apple Music: Top Songs zum Streamen zur Verfügung.

Apple Music startet außerdem Replay All Time, eine spezielle Version des jährlichen Replay-Erlebnisses, mit der Hörer die Songs anzeigen und streamen können, die sie seit der ersten Anmeldung bei Apple Music am häufigsten gespielt haben. Mit Replay All Time können Abonnent:innen diese Replay-Playlist auf der Startseite in Apple Music streamen.