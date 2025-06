Die Idee eines smarten Rings aus dem Hause Apple ist fast so alt wie das iPhone selbst. Seit über 15 Jahren geistert das Konzept durch Technikforen, Patentdatenbanken und Designstudien. Nun hat Bloombergs Mark Gurman das Thema erneut aufgegriffen und schlägt vor, Apple solle den Ring endlich als nächstes Wearable auf den Markt bringen. Seiner Meinung nach ist die Apple Watch inzwischen technisch ausgereizt. Ein Smart Ring könnte hingegen frischen Wind in Apples Wearable-Strategie bringen.

Vorteile auf kleinem Raum

Gurman sieht im smarten Ring gleich mehrere Vorteile. Er wäre deutlich leichter und diskreter als eine Smartwatch und würde sich angenehmer tragen lassen, besonders beim Schlafen oder Sport. Auch beim Design zeigt sich ein Vorteil, denn ein Ring passt sich problemlos unterschiedlichen Kleidungsstilen an und wirkt selbst bei formeller Kleidung stimmig.

Technisch könnte der Ring viele Gesundheitsfunktionen der Apple Watch übernehmen, etwa Fitness-Tracking oder Schlafanalyse. Gleichzeitig wäre die Akkulaufzeit durch den Verzicht auf ein Display deutlich länger. Gerade für Nutzer, die ihre klassische Armbanduhr nicht aufgeben wollen, wäre ein Apple Ring eine willkommene Ergänzung.

Die Spur der Patente

Auch wenn Apple nie offiziell an einem Ring gearbeitet hat, sprechen zahlreiche Patente eine andere Sprache. In den vergangenen Jahren tauchten wiederholt Schutzrechte auf, die auf ein ringförmiges Gerät mit Sensoren, Gestensteuerung oder sogar Mini-Displays hinweisen. Manche Entwürfe sind mit Apples Vision Pro kompatibel und könnten Fingerbewegungen erkennen oder haptisches Feedback geben.

Eine besonders kuriose Patentidee beschreibt ein flexibles Ring-Design, das sich auch als Teil eines Armbands oder einer Kette tragen ließe. Auch wenn wir noch nichts Konkretes von Apple gehört haben, zeigt die Vielfalt der Patente, dass der iPhone-Hersteller das Thema intensiv beleuchtet hat.

Der logische, nächste Schritt?

Dass das Thema nun wieder aufflammt, liegt vor allem an Samsung. Der Hersteller hat mit seinem Galaxy Ring zumindest für Aufsehen gesorgt. Beobachter vermuten, dass Apple jetzt stärker unter Druck gerät, dem Rivalen etwas entgegenzusetzen.

Trotz der Gerüchte und Patente bleibt die Zukunft des Apple Rings ungewiss. Selbst Gurman widersprach sich in den letzten Monaten bezüglich der Einführung des neuen Wearables. Im Oktober 2024 lieferte er noch Argumente, warum Apple nicht aktiv an einem Smart Ring arbeitet. Jetzt sieht er in dem Ring einen vielversprechenden Nachfolger für die Apple Watch. Andere Analysten sehen sogar einen Marktstart im Jahr 2026 voraus. Könnte es also einen Apple Smart Ring in Zukunft geben? Das weiß natürlich nur Apple, doch die Chancen steigen mit der zunehmenden Reife der Technologie und der steigenden Nachfrage.