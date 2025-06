Auch wenn Apple bereits intensiv an iOS 26 und iPadOS 26 arbeitet, entwickelt das Unternehmen nach wie vor das aktuelle System weiter. Derzeit läuft die Beta-Phase zu iOS 18.6 und iPadOS 8.6 und vor wenigen Augenblicken hat Apple die Beta 2 freigegeben.

Apple veröffentlicht Beta 2 zu iOS 18.6 & iPadOS 18.6

Apple läutet die nächste Beta-Phase zum vermutlich letzten großen iOS 18 Update ein. Soeben hat der Hersteller die Beta 2 zu iOS 18.6 und iPadOS 18.6 veröffentlicht. Doch nicht nur das. Die Beta 2 steht auch für macOS 15.6, watchOS 11.6, visionOS 2.6, tvOS 18.6 und HomePod Software 18.6 zur Verfügung.

Das Update kann in gewohnter Manier z.B. über iPhone / iPad -> Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate -> Beta-Updates heruntergeladen und installiert werden. Ehrlicherweise muss man sagen, dass die Beta 1 keine echten Neuerungen hervorgebracht hat. Von daher gehen wir davon aus, dass sich Apple in erste Linie um Bugfixes und Leistungsverbesserungen kümmert. Gut möglich, dass parallel die Einführung von Apple Intelligence in China mit diesem Update vorbereitet wird.

Die finale Version von iOS 18.6, iPadOS 18.6, macOS 15.6, watchOS 11.6, visionOS 2.6, tvOS 18.6 und HomePod Software 18.6 wird Apple im Juli oder August für alle Nutzer veröffentlichen.