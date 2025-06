Analyst Ming Chi Kuo widmet sich mit einem aktuellen Blogbeitrag der Apple Roadmap für den Headset- und Smartglass-Markt. Demnach arbeitet Apple an mindestens sieben Produkten, die am Kopf getragen werden. Das erste davon soll bereits in diesem Jahr auf den Markt kommen.

Kuo: Apple arbeitet an 7 Head-Mounted-Produkten

Mit Apple Vision Pro hat Apple ein technisch überzeugendes Produkt eingeführt, welches sich schon alleine aufgrund des Preises nicht an die breite Masse richtet. Hierzulande startet das Apple Heasdset bei 3.999 Euro. Nichtsdestotrotz scheint Apple diese Produktkategorie ausgewählt zu haben, um weitere Produkte einzuführen.

Kuo schreibt

Apple sieht in Head-Mounted-Geräten den nächsten großen Trend in der Unterhaltungselektronik. Das Unternehmen entwickelt derzeit mindestens sieben Projekte, darunter drei Produkte der Vision-Serie und vier Smart-Glasses-Varianten. Für fünf dieser Produkte gibt es bereits bestätigte Entwicklungstermine, für zwei steht noch kein konkreter Zeitplan fest.

Vision Pro M5-Version

Die Massenproduktion für dieses Produkt soll im Q3/2025 starten. Bis zum Jahresende werden 150.000 bis 200.000 verkaufte Geräte prognostiziert. Das Gerät soll auf den M5-Chip statt M2-Chip setzen. Weitere Verbesserungen soll es nicht geben. Vision Pro soll weiterhin als Nischenprodukt angeboten werden, mit dem Ziel, die Marktpräsenz aufrechtzuerhalten, das Ökosystem zu entwickeln, den Komponentenbestand zu reduzieren und XR-Headset-Anwendungen zu erkunden.

Vision Air

Das preiswertere Pendant zu Vision Pro soll im Q3/2027 in die Massenproduktion gehen. Dieses Modell soll über einen völlig neuen Formfaktor verfügen und im Vergleich zu Vision Pro wesentlich leichter sein (über 40 Prozent Gewichtsreduzierung). Gleichzeitig soll ein moderner Apple-iPhone-Chip verbaut werden. Vison Air soll deutlich preiswerter als Vision Pro sein.

Vision Pro (2. Generation)

Für die zweite Generation von Vision Pro soll es im zweiten Halbjahr 2028 in die Massenproduktion gehen. Diese Modell verfügt über ein völlig neues Design, es ist deutlich leichter und günstiger. Zum Einsatz kommen soll ein moderner Mac-Chip.

Deutlich spannender dürfte es bei den smarten Brillen werden. In diesem Segment werden in den kommenden Jahren hohe Wachstumsraten erwartet und so ist es nachvollziehbar, dass Apple den Markt betreten und etwas vom großen Kuchen abhaben möchte.

Smarte Brille (ähnliche Meta Ray Ban)

Die Massenproduktion für diese Apple Brille soll im Q2/2027 starten. Bis Ende 2027 werden zwischen 3 bis 5 Millionen verkaufte Einheiten erwartet. Dabei setzt Apple offenbar auf verschiedene Rahmen- und Bügelmaterialien, eine Benutzeroberfläche mit Sprachsteuerung und Gestenerkennung. Zu den Hauptfunktionen sollen eine Audiowiedergabe, Kamerafunktionen, Videoaufzeichnungen und KI-basierte Umgebungssensorik gehören.

Diese Produktkategorie repräsentiert laut Kuo das Smart-Glasses-Segment mit dem höchsten kurzfristigen Wachstumspotenzial. Die weltweiten Auslieferungen aller Marken werden voraussichtlich bis 2027 über 10 Millionen Einheiten erreichen.

XR Glasses

Glaubt man den Informationen des Analysten, so soll Apples erste Brille mit integriertem Display 2028 in die Massenproduktion gehen und über Gesten- und Sprachsteuerung verfügen. Das Display wird Flüssigkristalle auf Silizium und Wellenleitertechnologie nutzen.

Kuo weist außerdem darauf hin, dass Apple ein zweites Modell mit Display entwickelt, dessen Funktionen und der Zeitplan für die Markteinführung jedoch noch unklar sind.

Display als Zubehör

Dieses Display war ursprünglich für das Q2/2026 für die Massenproduktion geplant. Die Pläne sollen allerdings seit dem Q4/2024 pausieren. Derzeit denkt Apple offenbar über eine Neupositionierung und Spezifikationsverfeinerung nach. Bei dem Gerät soll es sich um ein kabelgebunden Display zur Anzeige von Inhalten von Apple-Geräten (z. B. iPhone) handeln.