Apple arbeitet an einem neuen MacBook mit A18 Pro Chip, so geht es nicht nur aus Informationen des Analysten Ming Chi Kuo hervor, dass Gerät taucht auch in Apples Backend-Code auf.

Apple entwickelt MacBook mit A18 Pro Chip

Im Laufe des heurigen Tages meldete sich der für gewöhnlich gut unterrichtetet Analyst Ming Chi Kuo zu Wort und berichtete, dass Apple ein einem preiswerteren MacBook mit iPhone-Chip arbeitet. Das Gerät soll über ein 13 Zoll Display, einen A18 Pro Chip und die Farboptionen Silber, Blau, Pink und Gelb verfügen.

Nun spulen wir rund ein Jahr zurück. Im Juli letzten Jahres entdeckte Entwickler Aaron Perris im macOS 15.1 Code Hinweise auf kommende iPhone 16 und iPhone 17 Modelle sowie auf verschiedene unveröffentlichte Macs und iPads.

Macrumors kann bestätigen, dass der der im Backend Code zu Apple Intelligence aufgespürte Mac mit dem Identifier Mac17,1 den A18 Pro Chip verwendet. Dies wäre der erste Mac mit einem iPhone-Chip. Bisher enthielten alle Apple Silicon Macs Chips der M-Serie, die eine höhere Kernanzahl, mehr Speicherkapazität und eine bessere Unterstützung externer Displays bieten. Der A18 Pro debütierte im vergangenen Jahr im iPhone 16 Pro.

Viel mehr Details sind nicht bekannt. Kuo sprach davon, dass das MacBook mit A18 Pro im vierten Quartal 2025 oder im ersten Quartal 2026 in die Massenproduktion geht.