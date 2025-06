Im Herbst letzten Jahres zeichnete sich bereits ab, dass Apple Pixelmator übernehmen wird. Im Februar 2025 wurde die Übernahme abgeschlossen und nun erhält das leistungsstarke Bildbearbeitungsprogramm sein erstes großes Update nach der Übernahme. Kurzum: Pixelmator Pro 3.7 steht im Mac App Store bereit und hält für kompatible Geräte Apple Intelligence Funktionen bereit. Darüberhinaus gibt es viele weitere Verbesserungen.

Image Playground und Schreibtools

Das Update auf Pixelmator Pro 3.7 bringt die Integration von Apple Intelligence. Damit bietet das Tool schnellere und neue Möglichkeiten, eure kreativen Ideen mit Image Playground und Schreibtools zum Leben zu erwecken. Mit Image Playground könnt ihr zum Beispiel lustige, originelle Bilder basierend auf einem Foto, einer Beschreibung oder Personen aus eurer Fotos-Mediathek erstellen.

Mit Unterstützung für Schreibtools könnt ihr Texte in euren Designs korrigieren, zusammenfassen, umschreiben und den Stil ändern. Auch die Anbindung an ChatGPT ist in diesem Kontext gegeben. Bewegt einfach den Zeiger über einen markierten Text in Pixelmator Pro oder klickt mit gedrückter Control-Taste darauf und klicke auf „Schreibtools“, um loszulegen.

Weitere Verbesserungen

Ihr könnt jetzt RAW-Bilder von OM-1 Mark II-Kameras aus dem OM-SYSTEM öffnen und bearbeiten, die mit „High Res Shot“ aufgenommen wurden.

Die VoiceOver-Unterstützung wurde verbessert, um gesprochene und Brailleschriftbeschreibungen der Pixelmator Pro-Werkzeuge bereitzustellen.

Mithilfe von VoiceOver kann auch mit der Tastatur durch die Objekte der Werkzeugoptionen navigiert werden.

Durch bewegen des Zeigers über Objekte in der Seitenleiste für Werkzeuge, werden deren Namen mit „Schwebender Text“ in großer Schrift anzuzeigen.

Bestandskunden erhalten das Update kostenlos. Neukunden bezahlen aktuell 59,99 Euro für Pixelmator Pro.