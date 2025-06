Zattoo – der führende TV-Streaming-Amnieter in Europa – hat bekannt gegeben, dass man zwei neue FAST-Sender in sein Portfolio aufnimmt. Konkret handelt es ich um Talk? Now! und dem Tennis Channel.

Podcast-Power und Tennis pur

Zwei sogenannte FAST-Sender sind auf Zattoo gestartet. Diese findet ihr in der Senderübersicht in der Zattoo-App. FAST steht dabei für Free-Ad-Supported-Streaming-TV, also TV-Sender, die kostenlos zur Verfügung stehen und rein werbefinanziert sind. Der Sender Talk? Now! steht allen Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland, Österreich und der Schweiz in HD-Qualität zur Verfügung. Der Tennis Channel startet vorerst nur in Deutschland und bietet alles rund um den Tennis Sport in Full-HD.

Talk?Now! – Wir reden.

Der Kanal rund um Videopodcasts! Ein taufrischer Sender mit starken Stimmen aus der deutschsprachigen Podcast-Szene. Talk?Now! bringt Videopodcasts direkt auf den Bildschirm – von Gesellschaft und Popkultur bis zu Mental Health und queeren Perspektiven. Immer aktuell und vielfältig: Von TruCrime Hits wie „Überdosis Crime“, den PoC-Talk „Aktivkohle“ mit Annabelle Mandeng, Freundschafts- oder Businessthemen. Sicher ist: wir reden drüber.

Tennis Channel – Spiel, Satz und Stream!

Game, Set & Match! Der Tennis Channel bietet Tennis nonstop – von Live-Übertragungen der ATP- und WTA-Tour bis zu exklusiven Formaten wie dem Davis Cup, Billie Jean King Cup und der Tennis Channel Bundesliga. Ergänzt wird das Programm durch Highlights legendärer Grand Slam Matches und hochwertige Tennis-Dokus. Aktuell blickt seit dem 21. Juni die Damen-Tennis-Welt nach Bad Homburg. Dort stehen bei der 5. Auflage der Bad Homburg Open powered by Solarwatt (WTA 500) Spitzenspielerinnen wie Jessica Pegula, Jasmine Paolini und Iga Swiatek im Mittelpunkt und holen sich den letzten Feinschliff für Wimbledon.