Auf Apple Music startet das neue Video-Talkformats „HYPED Zeitgeist“. In der ersten Folge treffen der Comedian Felix Lobrecht, die Spiegel-Bestseller-Autorin Valentina Vapaux sowie der Musiker Kolja Goldstein aufeinander.

Apple Music erweitert sein beliebtes Editorial-Portfolio: Mit HYPED Zeitgeist startet am heutigen 1. Juli ein neues monatliches Roundtable-Format, das tiefgründige Gespräche mit prägenden Stimmen aus Musik, Medien und Kultur in den Mittelpunkt stellt. HYPED Zeitgeist wird von Aria Nejati, Apple’s Head of Hip-Hop für Deutschland, Österreich und die Schweiz moderiert. In intimer Studioatmosphäre spricht Nejati in den Berliner Apple Music Studios mit Künstlern und Meinungsmacher:innen unter einem Leitthema über Karriere, Identität, Gesellschaft – und das Leben dazwischen.

Zum Auftakt treffen drei der aktuell relevantesten Persönlichkeiten Deutschlands aufeinander, um sich zum Thema Sprache auszutauschen:

Felix Lobrecht: gefeierter Comedian, Bestseller-Autor und Co-Host des Podcasts Gemischtes Hack

Valentina Vapaux: Spiegel-Bestseller-Autorin, Journalistin und Stimme der Gen Z

Kolja Goldstein: Musiker, Unternehmer und eines der meistdiskutierten Phänomene im Deutschrap

Uber die Grenzen von Kunst und Comedy sagt Felix Lobrecht zum Beispiel

Es gibt Momente, in denen man wirklich merkt, dass die Grenze von Kunst immer wieder neu ausgelotet werden muss. Man muss sich trauen, auch mal ein bisschen über das Ziel hinaus zu schießen. Wenn du als Künstler immer nur im sicheren Rahmen bleibst, dann bleibt deine Kunst für mich langweilig. Es geht darum, die Dinge zu hinterfragen und mit den Themen zu spielen, die vielleicht nicht immer sofort akzeptiert werden, aber das macht sie interessant. Wenn du immer nur in diesem lauwarmen Bereich bleibst, dann verpasst du etwas Großes. Das ist für mich der entscheidende Punkt bei Kunst.

Falls ihr Lust am vollständigen Gespräch habt, werft einen Blick auf Apple Music oder alternativ auf YouTube.