Apple TV+ erweitert sein Serienportfolio um ein ambitioniertes Projekt, das auf Jennette McCurdys autobiografischem Bestseller „I’m Glad My Mom Died“ basiert und durch prominente Besetzung überzeugen soll. Im Mittelpunkt steht niemand Geringeres als Jennifer Aniston, die die Hauptrolle übernimmt und zugleich als Executive Producerin agiert.

Neue Apple-Serie über Kindheitsdruck im Showbusiness

Die neue Dramedy erzählt in zehn Episoden die Geschichte einer jungen Schauspielerin, die in einer gefeierten Kindersendung mitspielt. Hinter den Kulissen aber dominiert ihre narzisstische Mutter das Geschehen. Sie ist ehrgeizig, kontrollierend und fest davon überzeugt, selbst Teil des Ruhms zu sein.

Jennifer Aniston übernimmt die Rolle der Mutter mit einer Mischung aus Charisma und Kälte, die fesseln dürfte. Was auf den ersten Blick wie eine schräge Mutter-Tochter-Geschichte wirkt, entfaltet sich laut Apple schnell zu einem komplexen Psychogramm mit scharfem Witz und emotionalem Tiefgang.

Jennette McCurdy, selbst ehemaliger Kinderstar und Autorin der Romanvorlage, schreibt an der Serie mit und ist gemeinsam mit Ari Katcher für die kreative Leitung verantwortlich. Mit an Bord sind zudem die Produktionsfirmen Echo Films, Merman und LuckyChap.

Die Serie markiert ein Wiedersehen von Apple mit Jennifer Aniston, die bereits in „The Morning Show“ für Aufsehen und Preise sorgte. Die vierte Staffel von „The Morning Show“ startet am 17. September. Mit der Verfilmung von „I’m Glad My Mom Died“ könnte der nächste Hit mit Jennifer Aniston ins Haus stehen. Wann die neue Serie auf Apple TV+ startet, ist noch nicht bekannt.