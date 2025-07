Mit Ablauf des heutigen Tages haben wir das erste Halbjahr 2025 hinter uns gebracht. In den ersten sechs Monaten sind schon allerhand neue Originals auf Apple TV+ angelaufen. Dies setzt sich im kommenden Monat fort. Der Video-Streaming-Dienst macht nun darauf aufmerksam, welche neuen Inhalte im Juli 2025 starten.

Apple TV+: Neu im Juli 2025 (u.a. Smoke, Acapulco und Foundation)

Apple TV+ schickt auf YouTube regelmäßig kurze Clips ins Rennen, um die eigenen Original-Serien, -Filme und -Dokumentationen zu bewerben. Nun steht der Monat Juli 2025 an und insgesamt weitere Originals werden im kommenden Monat debütieren.

Mit dem Video „What’s Coming in July 2025“ macht Apple TV+ auf neue Inhalte der nächsten Wochen aufmerksam. Zu sehen sind ebenfalls Inhalte, die kürzlich angelaufen sind. Beworben werden Foundation – Staffel 3, The Wild Ones, Snoopy Presents: A Summer Musical, Acapulco – Staffel 4, Stick, The Buccaneers – Staffel 2 und Smoke.