BOE, einer der größten Displayhersteller Chinas, bereitet sich auf ein großes Comeback bei Apple vor. Nachdem das Unternehmen im Jahr 2022 aus der iPhone-Lieferkette gestrichen wurde, will es nun mit frischem Schwung und ehrgeizigen Plänen wieder an Einfluss gewinnen. So berichtet ZDNet Korea (via MacRumors), dass über 100 Millionen OLED-Panels pro Jahr künftig an Apple gehen könnten. Damit würde sich BOE als ernstzunehmender Konkurrent neben Samsung und LG positionieren.

Eine heimliche Anpassung mit Folgen

Der Bruch mit Apple hatte einen konkreten Auslöser. Um Lieferengpässe zu überbrücken, nahm BOE technische Änderungen an seinen Panels für das iPhone 13 vor. Dabei wurde die Schaltungsstruktur der Transistoren angepasst, ohne Apple zu informieren. Das Vertrauen war damit verspielt. Apple reagierte entschieden und beendete vorerst die Zusammenarbeit.

Doch BOE zog sich nicht dauerhaft zurück. Das Unternehmen überarbeitete seine Prozesse und sicherte sich schließlich wieder kleinere Liefermengen für das iPhone 14. Seither arbeitet BOE Schritt für Schritt an der Rückkehr in die erste Reihe der Zulieferer.

Hierfür hat BOE massiv in das B11 Werk in Chengdu (China) investiert. Inzwischen laufen dort 26 Fertigungslinien, die ausschließlich für Apple vorgesehen sind. Elf davon produzieren bereits im Regelbetrieb. Drei weitere dienen der Entwicklung. Mit einer monatlichen Kapazität von rund acht Millionen Panels ergibt sich bei realistischer Auslastung eine Jahresproduktion von über 100 Millionen Einheiten.

Mehr Auswahl bringt Bewegung in Apples Strategie

Aktuell stammen die meisten OLED-Displays für iPhones von Samsung und LG. Da BOE nun wieder verstärkt einsteigt, könnte sich das Kräfteverhältnis verändern. Für Apple bedeutet das mehr Verhandlungsspielraum und geringere Abhängigkeit von den bisherigen Platzhirschen. Für BOE ist es zugleich die Chance, technologisch aufzuholen. In Bereichen wie Helligkeit, Energieverbrauch und Haltbarkeit will man näher an die Konkurrenz heranrücken.

Trotz wachsender Kapazitäten bleibt BOEs Rolle bei neuen iPhones jedoch noch zurückhaltend. Beim iPhone 16 spielte das Unternehmen kaum eine Rolle. Auch beim iPhone 17 ist keine größere Beteiligung zu erwarten. Erst mit dem iPhone 18 könnte sich das ändern, vorausgesetzt die Qualität stimmt dauerhaft.