Die Lese-Flatrate Readly hat passend zum Start der Sommerferien in den ersten Bundesländern eine spannende Aktion aufgelegt. Ihr könnt die Readly 2 Monate lang für nur 1 Euro nutzen. Pro Monat zahlt ihr rechnerisch somit nur 0,5 Euro. Ihr habt zu Jederzeit die Möglichkeit, das Abo zu kündigen. Sollte euch dieses aus welchen Gründen auch immer Nichtgefallen, kündigt ihr, so dass keine weiteren Kosten entstehen. Ganz ehrlich? Abo abschließen, sicherheitshalber wieder kündigen und bis zum Ende des Probeabos habt ihr natürlich weiterhin Zugriff auf die über 8.000 Magazine & Zeitungen.

Readly: Lese-Flatrate nur 1 Euro für 2 Monate

Really hat in unseren Augen eine unschlagbare Aktion aufgelegt. Passend zur Urlaubszeit könnt ihr mit Readly die ganze Welt der Magazine und Zeitungen entdecken und so viel lesen, wie ihr möchten – und das für nur 1 Euro für die ersten zwei Monate.

Übersicht

Niedriger Preis, unbegrenzt lesen: Unbegrenzter Zugriff auf 8.000 Magazine für eine niedrige monatliche Gebühr

Top-Magazine: Magazine von bekannten Deutschen Verlagen – eure Lieblingsmagazine warten

Aktuelle & ältere Ausgaben: Readly hat immer die neueste, aber auch ältere Ausgaben, nur einen Klick entfernt.

Offline lesen: Magazine herunterladen und auf jedem Gerät lesen, Smartphone oder Tablet

Familienaccount: Teilt den Account mit eurer Familie, 5 Profile inklusive

Keine Verpflichtungen, jederzeit kündbar: Es gibt keine Vertragslaufzeit, ihr könnt jederzeit kündigen

Nach den zwei Monaten Probeabo für nur 1 Euro, kostet Readly regulär 14,99 Euro pro Monat. Solltet ihr die Lese-Flatrate nicht weiter benötigen, so kündigt ihr zum Anlauf der zwei Monate, so dass keine weitere Kosten entstehen. Selbst wenn ihr direkt kündigt, habt ihr bis zum Ende des Testzeitraums vollen Zugriff auf die Inhalte. Ihr könnt Readly weiterhin uneingeschränkt nutzen. Ist die passende Zeitung oder das passende Magazin für euch dabei? Hier findet ihr eine Übersicht des Angebots. Bei Interesse greift zu. Das Angebot ist nur für kurze Zeit gültig.

>>> JETZT: Readly 2 Monate nur 1 Euro <<<