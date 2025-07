Apple geht juristisch gegen einen ehemaligen Mitarbeiter vor, dem vorgeworfen wird, vertrauliche Unterlagen zur Entwicklung des Vision Pro Headsets entwendet zu haben. Die Klage richtet sich gegen Di Liu, einen langjährigen Ingenieur, der laut Apple kurz vor seinem Weggang gezielt interne Daten gesichert und an seinen privaten Cloud-Speicher übertragen haben soll.

Apple vermutet geheime Zusammenarbeit mit Snap

Liu arbeitete sieben Jahre bei Apple, zuletzt als Senior Product Design Engineer. Sein Rücktritt im Jahr 2023 wurde offiziell mit gesundheitlichen Gründen und familiären Verpflichtungen erklärt. Wie sich nun zeigt, hatte Liu offenbar bereits eine neue Anstellung bei Snap Inc. angenommen, dem Hersteller der Spectacles-Kamerabrille und einem unmittelbaren Wettbewerber im Bereich der Augmented Reality. Diese Information verschwieg er Apple gegenüber.

Gerade diese Verschleierung ermöglichte es ihm, weiter Zugriff auf sensible interne Systeme zu behalten. Apple wirft ihm vor, in diesem Zeitraum tausende vertrauliche Dokumente gezielt ausgewählt, umbenannt und in seinen privaten Cloud-Speicher geladen zu haben. Die betroffenen Daten sollen Details zu Designprozessen, Testverfahren, Lieferkettenstrategien und noch unveröffentlichten Funktionen des Vision Pro Headsets enthalten.

Eine forensische Untersuchung von Lius Dienstgerät lieferte laut Klage deutliche Hinweise. Die Protokolle zeigen manuelle Dateizugriffe, systematische Umbenennungen sowie Löschungen direkt auf dem Firmenrechner. Apple sieht darin den Versuch, die Spuren der Datenweitergabe zu verwischen.

Snap Inc. ist nicht Teil der Klage und bestreitet jede Verbindung zwischen Lius Aufgaben im Unternehmen und den bei Apple entwendeten Informationen. Apple verweist jedoch auf inhaltliche Parallelen zwischen den gesicherten Informationen und dem Aufgabenbereich, den Liu nun bei Snap verantwortet.

Apple verlangt nun gerichtliche Anordnungen, um sicherzustellen, dass keine vertraulichen Daten weiter im Umlauf sind. Dazu zählen die Rückgabe aller gesicherten Dateien sowie die Durchsicht privater Geräte und Accounts. Zudem wird Schadensersatz für Vertragsbruch und unrechtmäßige Nutzung geschützter Informationen gefordert.