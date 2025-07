Sommerzeit ist Urlaubszeit ist Reisezeit. Viele Nutzer möchten auch im Urlaub nicht auf ihr Smartphone verzichten. Innerhalb der EU ist das Roaming unkomplizierter denn je geworden, aber auch außerhalb der EU lässt sich das Smartphone deutlich komfortabler nutzen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Für die passende Surfgeschwindigkeit sorgen die Roaming-Abkommen der jeweiligen Anbieter. Vodafone bietet jetzt 5G-Roaming in mehr als 109 Ländern.

Vodafone: 5G-Roaming jetzt in 109 Ländern

Nachdem kürzlich die Deutsche Telekom über ihr 5G-Roaming informiert hat, ist nun Vodafone an der Reihe. Ob am Strand, auf Gipfeln oder im Großstadt-Dschungel, Vodafone kooperiert mittlerweile mit einer Vielzahl an Partnern, um euch auch auf Reisen mit dem passenden Netz zu versorgen.

LTE-Roaming für mobiles Surfen im Internet steht Vodafone-Kunden jetzt in 187 Ländern zur Verfügung – darunter befinden sich bereits 109 Länder, in denen das mobile Internet sogar in 5G-Qualität genutzt werden kann. Laut Vodafone erreicht kein anderer deutscher Mobilfunk-Anbieter weltweit eine vergleichbare 5G-Abdeckung. Neu hinzugekommen sind seit dem Sommer 2024 5G-Netzbetreiber unter anderem in Albanien, Ägypten, Costa Rica, Guernsey, Jersey, Kosovo und Tunesien.

Insgesamt arbeitet Vodafone mit über 500 Roaming-Partnern in mehr als 200 Ländern zusammen, damit die Kunden auch im Ausland mit ihrem Handy mobil telefonieren können.