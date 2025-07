Zehn Jahre ist es mittlerweile her, dass Spotify „Dein Mix der Woche“ eingeführt hat. Dabei handelt es sich um eine personalisierte Spotify Wiedergabeliste, die euch jedem Montag mit frischen Empfehlungen versorgt. Zur Feier des Tages führt Sportfiy nun ein neues Playlist-Design sowie erweiterte Premium-Features ein.

Spotify feiert 10 Jahre „Dein Mix der Woche”

Zahlreiche Spotify Abonnenten nutzen „Dein Mix der Woche”, so geht es zumindest aus den Zahlen hervor, die Spotify heute veröffentlicht hat. Seit 2015 haben Spotify Nutzer mehr als 100 Milliarden Streams über „Dein Mix der Woche“ generiert – 77 % der gestreamten Songs stammen dabei von Newcomern. In Deutschland zählt „Dein Mix der Woche“ zu den wichtigsten Treibern für die Entdeckung lokaler Artists: Ein Viertel der wöchentlich 6,4 Millionen Neuentdeckungen von Künstlern in diesem Jahr sind lokale Artists.

Seit dem Start im Jahr 2015 hat sich „Dein Mix der Woche“ stetig weiterentwickelt. Zum Jubiläum präsentiert Spotify ein überarbeitetes, farbenfrohes Design, das die Dynamik der Playlist und ihren Spirit des Entdeckens unterstreicht. Darüber hinaus gibt der Musik-Streaming-Anbieter Premium-Nutzern neue Steuerungsoptionen auf Mobilgeräten an die Hand: Künftig könnt ihr direkt am Anfang der Playlist bestimmen, welche musikalische Richtung ihre frischen Empfehlungen einschlagen sollen – zum Beispiel mehr Indie, Pop oder ein komplett anderes Subgenre.