Die Deutsche Telekom hat zum Start in den neuen Monat eine neue 1 Euro-Aktion gestartet. Ihr erhaltet alle Smartphones ab 1 Euro, so dass ihr euch euer favorisiertes iPhone oder Android-Smrartphone zum niedrigen Einmalpreis sichern könnt. Darüberhinaus hat die Telekom eine neue Cashback-Aktion aufgelegt, die euch bis zu 240 Euro beschert.

Die Telekom hat eine groß angelegte 1-Euro-Aktion gestartet. Sowohl iPhone- als auch Android-Smarpthone werden drastisch reduziert. Alle Smartphones, die einen Einmalpreise von bis zu 240 Euro haben, werden auf 1 Euro rabattiert.

Die Aktion gilt für Neukunden und Vertragsverlängerungen sowie für alle Tarife der aktuellen Tarif-Generation MagentaMobil XS – XL (auch für Young-Tarife und Pluskarte). Passsenderweise hält die Telekom auch verschiedene Beispiele bereit.

Ihr könnt die 1 Euro Aktion mit der 240 Euro Cashback Aktion kombinieren. Ihr erhaltet bis zu 240 Euro Cashback bei Neuabschluss eines MagentaMobil XS – XL Tarifs (mit oder ohne Endgerät) mit 24 Monaten Vertragslaufzeit. Ausgeschlossen sind Flex-, PlusKarten-, Young-, Daten- und Special-Tarife. Die Telekom schreibt

Im Aktionszeitraum 01.07.- 30.09.2025 erhalten Kunden bei Abschluss eines neuen Mobilfunk-Vertrags mit einer Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten in den Tarifen MagentaMobil XS und S mit oder ohne Endgerät einen Cashback in Höhe von 120 €, sowie in den Tarifen MagentaMobil M, L und XL mit und ohne Endgerät einen Cashback in Höhe von 240 €, gutgeschrieben (ausgeschlossen sind PlusKarten Tarife, Young Tarife, Special Tarife, DTAG-Tarife, for Friends Tarife sowie Datentarife). Einmaliger Bereitstellungspreis jeweils 39,95 €. Die Gutschrift ist nicht mit weiteren Aktionspromotions, wie z. B. 6 Monate Grundpreisbefreiung, kombinierbar. Zum Erhalt der Gutschrift (nach Ablauf der Widerrufsfrist) ist vom 01.08.2025 – 30.04.2026 eine Online-Registrierung über die MeinMagenta App (mit Klick auf Ihr Profil „Cashback einlösen“) unter Vorlage der ersten Rechnung entsprechend den genannten Bedingungen erforderlich.