Apple behauptet sich weiterhin als Spitzenreiter auf dem Weltmarkt für Smartwatches und True-Wireless-Kopfhörer (TWS). Zwei aktuelle Marktanalysen zeigen jedoch, dass Apples Vorsprung schwindet. Besonders im Smartwatch-Bereich holt Huawei spürbar auf.

AirPods mit solidem Vorsprung

Laut einem Bericht von Counterpoint Research bleibt Apple mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent unangefochten an der Spitze des globalen Markts für True-Wireless-Kopfhörer. Damit liegt das Unternehmen weit vor Huawei mit 8 Prozent. Andere Marken kommen auf maximal 5 Prozent. Allerdings stagnieren die Verkaufszahlen. So fiel Apples Anteil im Jahresvergleich leicht um 0,4 Prozent.

Die erwarteten AirPods Pro 3 sollen mit neuen Gesundheitsfunktionen neuen Schwung bringen, dürften laut Counterpoint Research jedoch wenig zum Gesamtwachstum beitragen. Größere Impulse werden für 2027 erwartet, wenn neue Standard-AirPods erscheinen sollen.

Apple Watch unter Druck

Im Smartwatch-Segment hat Apple über Jahre hinweg mit mehr als 50 Prozent Marktanteil den Ton angegeben. Inzwischen ist dieser Wert laut einem weiteren Bericht von Counterpoint Research auf etwa 20 Prozent gesunken. Damit liegt Apple zwar immer noch vor Huawei mit 16 Prozent, doch der Vorsprung schrumpft merklich.

Trotz eines rückläufigen Absatzes im sechsten Quartal in Folge bleibt Apple Marktführer. Der Grund liegt unter anderem in der gewachsenen iOS-Nutzerbasis, die eng mit der Apple Watch verknüpft ist. Dennoch zeigt die Dynamik bei Huawei, Imoo und Xiaomi, dass sich das Kräfteverhältnis verschieben könnte. Diese Marken gewinnen nicht nur im Heimatmarkt China, sondern auch international an Bedeutung.