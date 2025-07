Der Amazon Prime Day startet in diesem Jahr am 08. Juli. Dies hält allerhand zahlreiche Unternehmen nicht davon auf, sich mit Frühstart Angeboten im Vorfeld zu positionieren. Dreame stellt im Vorfeld des Prime Days 2025 den L10s Pro Ultra Heat (Saugroboter) und den H12 Pro (Nass- & Trockensauger) in den Fokus.

Dreame meldet sich mit heißen Frühstart-Angeboten zum Prime Day 2025

Dreame bringt ab sofort frischen Wind in alle Haushalte mit exklusiven Frühstart-Deals.

L10s Pro Ultra Heat (Saugroboter)

Sauber, heiß & effizient – der Sommerputz kann kommen! Mit satten 7.000 Pa Vormax-Saugkraft verschwindet selbst hartnäckiger Schmutz spurlos. Die 58 Grad Heißwasser-Mopp-Reinigung sorgt für hygienischen Glanz, während MopExtend bis in jede Ecke und Wandkante reicht.

Den L10s Pro Ultra Heat (Saugroboter) erhaltet ihr für nur 529 Euro.

H12 Pro (Nass- & Trockensauger)

Für alle, die Schmutz keine Chance geben! Dank Edge-to-Edge-Rolle rückt er selbst an Fußleisten dem Schmutz auf den Pelz. Die automatische Doppel-Rollenreinigung hält alles frisch, und der große Akku sorgt für ausdauernde Reinigungs-Action – ideal bei klebrigen Sommer-Flecken.

Der H12 Pro (Nass- & Trockensauger) wurde auf 219 Euro reduziert.

Ab dem 8. Juli zündet Dreame das nächste Level der Sommer-Sauber-Offensive: Mit Hightech-Helfern für Haus, Haar und Garten – und satten Rabatten von bis zu 500€. Keine Sorge, L10s Pro Ultra Heat (Saugroboter) und den H12 Pro (Nass- & Trockensauger) werden zum 08. Juli nicht noch preiswerter. Diese beiden Produkte werden bereits zum Bestpreis angeboten.