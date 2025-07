Mit iOS 26 verpasst Apple FaceTime ein frisches Update, womit die App nicht nur praktischer, sondern auch aufmerksamer wird. Neben der neuen Live-Übersetzungsfunktion, die gesprochene Inhalte direkt im Bild anzeigt, steht ein Feature im Mittelpunkt, das noch für Aufsehen sorgen könnte. So entdeckte iDeviceHelp in der aktuellen Beta eine automatische Erkennung sensibler Inhalte. Sie soll Nutzer schützen, greift aber spürbar in den Videoanruf ein.

Die Beta-Version von iOS 26 bringt eine Sicherheitsfunktion mit, die genau hinschaut. Erkennt FaceTime eine Szene, die auf Nacktheit hinweist, wird das laufende Gespräch automatisch angehalten. Auf dem Bildschirm erscheint eine Warnung mit zwei klaren Optionen: Abbrechen oder Fortfahren. Bemerkenswert ist, dass der Mechanismus nicht erst eingreift, wenn es zu spät ist. Schon das Entkleiden vor der Kamera kann den Alarm auslösen. Wie fein das System zwischen harmlos und heikel unterscheidet, bleibt offen. Was wie ein digitaler Anstandsfilter klingt, ist Teil von Apples Kommunikationssicherheit.

Ursprünglich für den Schutz von Kindern gedacht, ist das neue Feature offenbar auch bei Gesprächen zwischen Erwachsenen aktiv. Die Kommunikationssicherheit greift nicht nur bei Videoanrufen, sondern auch beim Umgang mit Bildern. Ob die Warnung bei Erwachsenen auch in der finalen Version als Standard gilt oder versehentlich in der Beta für alle Konten aktiviert wurde, ist bisher nicht bekannt. Zumindest kann die Funktion nachträglich in den Einstellungen (Apps > FaceTime > Sensitive Content Warning) deaktiviert werden. In jedem Fall zeigt sich, dass FaceTime mit iOS 26 nicht nur intelligenter, sondern auch wachsamer wird.

Apple betonte bereits, dass die Funktionen zur Kommunikationssicherheit komplett lokal auf dem Gerät erfolgen. Es werden somit keine Daten an Apple gesendet.

In iOS 26 FaceTime will pause the Video if you’re undressing while on a FaceTime call here’s the on screen prompt warning that you get asking if you would like to resume audio and video or End the call.👇 pic.twitter.com/fBs0aKUPCy

— iDeviceHelp (@iDeviceHelpus) July 2, 2025