In etwas mehr als zwei Monaten wird Apple die neue iPhone 17 Familie ankündigen. Glaubt man den aktuellen Gerüchten, so wird das iPhone 17 Pro Max über den größten Akku verfügen, der jemals in einem iPhone verbaut wurde.

iPhone 17 Pro Max: Akku-Kapazität geleakt

Weibo-Leaker „Instant Digital“ meldet sich mit einem neuen Blogpost zu Wort und führt die offiziellen Kapazitäten des iPhone 11 Pro Max bis iPhone 16 Pro Max auf. Darüberhinaus spricht er davon, dass ihm zu Ohren gekommen ist, dass Apple beim iPhone 17 Pro Max auf einen größeren Akku mit rund 5000mA setzen wird. Entsprechend würde das Ganze wie folgt aussehen

iPhone 11 Pro Max : 3,969mAh

: 3,969mAh iPhone 12 Pro Max : 3,687mAh

: 3,687mAh iPhone 13 Pro Max : 4,352mAh

: 4,352mAh iPhone 14 Pro Max : 4,323mAh

: 4,323mAh iPhone 15 Pro Max : 4,422mAh

: 4,422mAh iPhone 16 Pro Max : 4,676mAh

: 4,676mAh iPhone 17 Pro Max: ca. 5,000mAh

Apple bewirbt das iPhone 16 Pro Max mit einer Akkulaufzeit von bis zu 33 Stunden (Videowiedergabe). Beim iPhone 15 Pro Max und iPhone 14 Pro Max heißt es „bis zu 29 Stunden“. Durch die zusätzlichen rund 300mAh könnte das iPhone 17 Pro Max über 36 Stunden Akkulaufzeit erreichen. Neben dem größeren Akku könnten der A19 Pro und ein neuer Qualcomm 5G-Chip zu einer längeren Akkulaufzeit beitragen.

Instant Digital hat in den letzten Jahren mehrfach seine guten Kontakte zur Apple Zulieferkette nachgewiesen. Der Leaker hat allerdings nicht immer voll ins Schwarze getroffen. Dem iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max wird eine umgestaltete Rückseite mit Kameraleiste nachgesagt. Gut möglich, dass diese eine höhere Akkukapazität ermöglicht.

Das eingebundene Foto zeigt, wie die Rückseite des iPhone 17 Pro (Max) aussehen könnt.