Zwei Jahre nach dem Start von Threads ist nun auch Apple offiziell auf der Plattform vertreten. Ohne einen einzigen Beitrag zu veröffentlichen, sammelte der @apple Account direkt zum Start mehr als 4,8 Millionen Follower. Ein Großteil davon dürfte durch das Auto-Follow-System von Threads stammen, das bestehende Instagram-Verbindungen nutzt. Da Apple auf Instagram mit über 34 Millionen Followern ohnehin stark vertreten ist, kam dieser rasche Anstieg nicht überraschend.

Apple auf Threads

Bemerkenswert ist der Schritt vor allem im größeren Kontext. Während zahlreiche Apple-nahe Accounts wie Apple Music, Apple News, Shazam oder Beats by Dre schon früh auf Threads aktiv wurden, blieb das Hauptprofil @apple bislang fern. Stattdessen setzte der Konzern weiterhin auf X, vormals Twitter, wo er knapp 10 Millionen Follower zählt und regelmäßig Events, Werbeinhalte und Produktneuheiten verbreitet.

Die Plattformtreue zu X brachte Apple in der Vergangenheit durchaus Kritik ein, insbesondere angesichts der kontroversen Entwicklungen rund um Elon Musks Einfluss auf die Plattformpolitik. Auf alternativen Netzwerken wie Mastodon war bislang lediglich der langjährige Apple-Manager Phil Schiller mit einem privaten Profil präsent.

Threads hat sich in den vergangenen Monaten für viele Nutzer und Firmen als gute Alternative zu X etabliert. Meta investiert kontinuierlich in den Ausbau und positioniert die Plattform zunehmend unabhängiger von Instagram. In diesem Umfeld ist Apples Schritt zumindest ein klares Signal, dass der Konzern seine Optionen offen hält.