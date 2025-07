Vor einem Monat hat Apple einen ersten Ausblick auf watchOS 226 und damit auf das nächste große Apple Watch Update gegeben. Mittlerweile steht die Beta 2 bereit und immer noch tauchen neue Features auf, die bis dato nicht bekannt waren. So verbesserte Apple mit watchOS 26 unter anderem die Akkuüberwachung der Apple Watch.

watchOS 26 informiert, wenn der Apple Watch Akku schneller als normal entladen wird

watchOS 26 beobachtet euer Nutzungsverhalten und informiert euch, wenn sich der Akku eurer Apple Watch schneller als gewöhnlich entlädt. Diese Benachrichtigung bietet euch die schnelle Möglichkeit, den Energiesparmodus der Apple Watch zu aktivieren und so die Akkulaufzeit zu maximieren. watchOS 26 vergleicht schlicht und einfach euren aktuellen Akkuverbrauch mit eurem bisherigen Durchschnittsmustern.

Der eingebundene Screenshot zeigt euch ein Beispiel. So meldete sich die Apple Watch gegen 19:00 Uhr zu Wort, als der Akku auf 50 Prozent gesunken war. Das waren laut 9to5Mac etwa 25 Prozent weniger, als an einem typischen Tag ohne Training (und damit ohne aktive Herzfrequenzmessung) der Fall war. Der Grund hierfür dürfte die eingesetzte Beta-Version von watchOS 26 sein. Bei frühen Beta-Versionen schwanken Systemeffizienz und -leistung für gewöhnlich noch stark, was sich massiv auf die Akkuleistung auswirkt.

Aktuell gehen wir davon aus, dass die finale Version von watchOS 26 im September freigegeben wird. Im Laufe des Julis wird eine öffentliche Beta erscheinen.