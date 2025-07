Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen Ende dieses Monats seine Q3/2025 Quartalszahlen bekannt geben wird. Falls ihr an den Zahlen interessiert seid, solltet ihr euch den 31. Juli 2025 rot im Kalender markieren.

In regelmäßigen Abständen wiederholen sich die Ereignisse – nicht nur bei Apple. Vor wenigen Tagen haben wir das Kalenderblatt für den Monat Juni abgerissen und sind in ein neues Quartal gestartet. Zahlreiche Unternehmen sind angehalten, ihre Quartalszahlen für die abgelaufenen drei Monate zu veröffentlichen.

Ende dieses Monats ist es auch bei Apple wieder soweit. Am 31. Juli wird das Unternehmen aus Cupertino seine Geschäftszahlen für das Q3/2025 veröffentlichen. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das Apple Geschäftsquartal und das Kalenderquartal sind um drei Monate verschoben. Das fiskalische Apple Q3 umfasst das kalendarische Q1 und somit die Monate April, Mai und Juni,

Apple schreibt auf seiner Investoren-Webseite

FY 25 Third Quarter Results: Apple’s conference call to discuss third fiscal quarter results and business updates is scheduled for Thursday, July 31, 2025 at 2:00 p.m. PT / 5:00 p.m. ET.