Apple hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen in Kürze einen neuen Store eröffnen wird. Apple Umeda eröffnet am 26. Juli 2025 im Grand Front Einkaufszentrum in Osaka (Japan). Passenderweise hat Apple neue Wallpaper für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht.

Apple eröffnet am 26. Juli neuen Store in Japan (inkl. Wallpaper-Download)

Zur Feier der bevorstehenden Eröffnung des neuen Apple Stores „Apple Umeda“ hat das Unternehmen ein Hintergrundbild für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht.

Der kommende Store ist der erste Apple Store in Umeda, einem Geschäftsviertel in Osaka mit gemischter Nutzung und zwei großen Bahnhöfen, Geschäften, Restaurants und vielem mehr. Apple Umeda ist nicht der einzige Apple Store in Osaka. Eine weitere Store betreibt das Unternehmen im Stadtteil Shinsaibashi.