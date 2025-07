Im Laufe der Woche hat Apple Music sein 10-jähriges Jubiläum gefeiert. Bei uns in Deutschland wurde zur Feier des Tages gleich zwei neue Content-Formate gestartet. Auf das neue Talkshow-Formt „HYPED Zeitgeist“ haben wir euch bereit aufmerksam gemacht. Das zweite neue Format richtet sich in erster Linie an Familien und das jüngere Publikum. Es handelt sich um „DIKKA Radio“.

Apple Music startet DIKKA Radio

Kinder aufgepasst: Apple Music hält einen neuen Radiosender für euch bereit. Am gestrigen Freitag feiert das neue Kinderradioformat „DIKKA Radio“ Premiere, moderiert vom rappenden Nashorn DIKKA – einem Projekt des deutschen Rappers und Songwriters Sera Finale. In sechs unterhaltsamen Episoden spricht DIKKA mit seinen Gästen über Themen aus dem Kinderalltag, begleitet von Musik und Überraschungsgästen. DIKKA hat sich mit seinem einzigartigen Mix aus humorvollen Reimen und eingängigen Beats als musikalisches Phänomen etabliert und spricht nicht nur die Generation Alpha, sondern auch deren Eltern an. Die erste Folge zum Thema „Ferien“ ist jetzt exklusiv auf Apple Music verfügbar.