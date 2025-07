Der Amazon Prime Day 2025 startet erst am 08. Juli. Dies hält EcoFlow allerdings nicht davon ab, bereits im Vorfeld eine breit angelegte Rabatt-Aktion auf Balkonkraftwerke mit Speicher und Powerstationen zu starten. Ab sofort und nur bis zum 11. Juli spart ihr bis zu 46 Prozent auf zahlreiche Produkte der STREAM-, DELTA- und RIVER-Serie des Unternehmens.

EcoFlow Prime Day 2025 Aktion

Vor wenigen Wochen hat EcoFlow die neue STREAM-Serie auf den Markt gebracht und genau diese steht rund um den Prime Day 2025 im Fokus. Erstmals wird das komplette STREAM-Portfolio – EcoFlows Plug-and-Play-Solaranlagen – zu speziellen Prime Day Preisen erhältlich sein.

ECOFLOW STREAM Ultra 1,92kWh 0%VAT,Balkonkraftwerk mit Speicher,4 MPPT 2800W Solareingang,2300W Dual... Sparen Sie jährlich 1109 € Stromkosten: STREAM Ultra überzeugt mit einem 2800W starken...

Solarenergie für drinnen, Plug & Power überall: STREAM Ultra nutzt AC-Kopplung-Technologie und...

Das High-End-Modell STREAM Ultra könnt ihr euch vorübergehend für nur 799 Euro statt 1099 Euro sichern. STREAM Pro kostet nur 749 Euro statt 999 Euro. STREAM Max schlägt mit 649 Euro statt 899 Euro zu Buche, für STREAM AC Pro verlangt EcoFlow 599 Euro statt 799 Euro und STREAM AC kostet vorübergehend nur 549 Euro statt 699 Euro.

EF ECOFLOW Tragbare Powerstation DELTA 3 Plus, 1024 Wh LiFePO4-Batterie, vollständig aufgeladen in... [Ultraschnelles Laden, 0-100 % in 56 Minuten] Mit einer AC-Eingangsleistung von 1 500 W erreicht sie...

[Bis zu 2.400 W, versorgt 99 % der Haushaltsgeräte] DELTA 3 Plus ist mit einer Ausgangsleistung von...

Interesse an portablen Powerstationen? Dann hält EcoFlow zum Prime Day 2025 die passenden Angebote bereit. DELTA 2 kostet nur 549 Euro statt 799 Euro. DELTA 3 Plus (kürzlich von uns getestet) schlägt mit 749 Euro statt 999 Euro zu buche, DELTA 2 Max kostet nur 999 Euro statt 1799 Euro und für RIVER 3 Plus verlangt EcoFlow vorübergehend nur 259 Euro statt 299 Euro.

>>> Hier findet ihr alle EcoFlow Deals <<<