In der kommenden Woche startet der Amazon Prime Day 2025. Los geht es am 08. Juli. Das Shopping-Event dauert bis zum 11. Juli. Bereits im Vorfeld hat der Online-Händler verschiedene Aktionen geartet. So erhalte ihr zum Beispiel beim Kauf einer 100 Euro Apple Geschenkkarte 10 Euro Amazon Aktionsguthaben gratis dazu.

100 Euro Apple Geschenkkarte kaufen + 10 Euro Amazon Gutschein gratis erhalten

Ehrlicherweise haben wir darauf gehofft, dass Amazon rund um den Prime Day 2025 eine „Apple Geschenkkarten“-Aktion gestartet. Dies ist erfreulicherweise der Fall und wir haben uns soeben den 10 Euro Amazon Gutschein gesichert. Falls euer Apple Guthabenkonto ebenfalls Ebbe anzeigt, ihr dieses aus welche Gründen auch immer auffüllen möchtet oder ein Geschenk für einen Freunden Bekannt oder wenn auch immer benötigt, so greift zu.

Ihr könnt euch einen Amazon Gutschein sichern, wenn ihr eine Apple Geschenkkarte kauft. In den Teilnahmebedingungen heißt es

Das Angebot ist befristet und gilt solange der Vorrat reicht. Um sich für das Aktionsguthaben zu qualifizieren, muss der/die Kunde/Kundin mindestens 100 € oder mehr von ausgewählten Gutscheinen der Marke Apple in einer einmaligen Bestellung bei Amazon.de zwischen 04.07.2025 (05:00 Uhr) und 11.07.2025 (23:59 Uhr) kaufen und den Code APPLEPD25 im Bezahlvorgang eingeben.

Amazon spricht zwar von einem Apple Gutschein im Wert von 100 Euro oder mehr. Mathematisch gesehen macht es am meisten Sinn, wenn ihr euch genau die 100 Euro Apple Geschenkkarte sichert.

Laut Amazon läuft die Aktion nur wenige Tage bis zum 11.07.2025. Bei ernsthaftem Interesse solltet ihr direkt zugreifen. Es wäre schade, wenn die Aktion ausläuft und ihr nicht von dieser profitiert und euch die 10 Euro Amazon Aktionsguthaben durch die Lappen gehen. Um das Angebot zu nutzen, müsst ihr nur die Apple-Guthabenkarte in den Warenkorb legen und den Gutscheincode APPLEPD25 an der Kasse eingeben.

-> Hier geht es direkt zur Apple Geschenkkarten Aktion