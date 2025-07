Die Vorstellung der nächsten iPhone-Generation rückt näher. Bereits im September werden wir aller Voraussicht das iPhone 17 in den Händen halten können. Dementsprechend verdichten sich die Gerüchte und zeichnen insbesondere für die kommenden Pro-Modelle ein vielversprechendes Bild. MacRumors hat nun die erwarteten Neuerungen für das iPhone 17 Pro und Pro Max zusammengefasst.

Neues Design

Mehrere Leaks stellen ein frisches Gehäusedesign mit einem Rahmen aus Aluminium in Aussicht, was eine Abkehr vom bisher verwendeten Titan bedeuten würde. Die Rückseite soll aus einer Kombination aus Aluminium und Glas bestehen. Eine sichtbare Änderung betrifft auch das Apple-Logo. Es könnte etwas tiefer auf der Geräterückseite positioniert sein, vermutlich wegen der neuen Kameraleiste.

Kamerasystem

Das Kamera-Layout bleibt zwar der bekannten Dreiecksstruktur treu, die Objektive werden jedoch jetzt in einer waagerechten Leiste untergebracht. Der Kamerabereich wird dabei voraussichtlich größer und rechteckiger, mit abgerundeten Ecken. Technisch setzt Apple jetzt auf ein Teleobjektiv mit 48 Megapixeln, was eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den zuvor gebotenen 12 Megapixel ist. Auch die Frontkamera wird aufgerüstet. Künftig soll sie mit 24 Megapixeln arbeiten, was eine Verdopplung der Auflösung im Vergleich zum Vorgänger bedeutet.

Neu ist auch, dass die Kamera-App nun direkt die gleichzeitige Videoaufnahme mit Front- und Hauptkamera erlauben soll. Zudem gibt es Hinweise darauf, dass Apple 8K-Videoaufnahmen ermöglicht.

Mehr Leistung, bessere Kühlung

Aller Voraussicht kommt bei den Pro-Modellen der neue A19 Pro Chip zum Einsatz. Er soll im aktuellen 3nm-Verfahren von TSMC gefertigt werden. Wie gewohnt sind Leistungs- und Effizienzsteigerungen zu erwarten. Unterstützt wird das Ganze von 12 GB RAM, was insbesondere Apple Intelligence zugutekommen dürfte.

Zudem plant Apple angeblich ein verbessertes Kühlsystem mit Vapor-Chamber-Technologie. Das neue Kühl­system verwendet eine kleine Menge Flüs­sig­keit, die bei Wärmeentwicklung verdampft. Der entstehende Dampf bewegt sich dann zu einem kühleren Bereich der Kammer, wo er kondensiert und dabei die aufgenommene Wärme abgibt. Das verbesserte Wärmemanagement soll die thermische Drosselung verhindern bzw. deutlich später notwendig machen.

Wi-Fi und Akku

Alle iPhone 17 Modelle sollen mit Apples hauseigenen Wi-Fi 7 Chip ausgestattet werden. Zudem soll das MagSafe-Ladesystem in einer neuen Version erscheinen. Gerüchten zufolge arbeitet Apple an einem optimierten MagSafe-Ladegerät, das höhere Ladegeschwindigkeiten unterstützt. Unabhängig davon wird beim iPhone 17 Pro Max ein etwas dickeres Gehäuse erwartet, was Platz für einen größeren Akku schaffen würde.

Neue Farbe

Die iPhone 17 Pro Modelle sollen auch in der (vom M4 MacBook Air bekannten) Farboption „Himmelblau“ erhältlich sein.

Natürlich handelt es sich bei den bisherigen Informationen noch um Gerüchte. Apple kann uns durchaus noch überraschen, sei es mit noch unbekannten Funktionen oder mit dem Verzicht auf erwartete Neuerungen.