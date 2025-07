Jeder Mac-Nutzer erlebt früher oder später, dass sein Computer langsamer wird. Häufig liegt das nicht an einer veralteten Hardware, sondern an unnötigen Dateien, die sich im Laufe der Zeit auf der Festplatte oder SSD ansammeln. Temporäre Dateien, Cache-Reste und andere überflüssige Daten sorgen dafür, dass das System träge reagiert. Genau an dieser Stelle setzt BuhoCleaner an und verspricht, das System wieder flottzumachen, indem diese überflüssigen Dateien aufgespürt und entfernt werden. Wir haben die Software einem ausführlichen Praxistest unterzogen und berichten euch heute, wie sie sich im Alltag schlägt. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr bei der Systemoptimierungssoftware 68 Prozent sparen können (exklusiver Coupon: MKF9658D68).

-> Hier erhaltet ihr 68 Prozent Rabatt auf die BuhoCleaner Familien-Lizenz (Coupon: MKF9658D68)

Installation und erster Eindruck

Die Installation von BuhoCleaner verläuft schnell und unkompliziert. Direkt nach dem ersten Start präsentiert sich der Startbildschirm übersichtlich, aufgeräumt und benutzerfreundlich. Die Oberfläche und die Menüs verzichten auf überflüssige Schnörkel oder störende Werbeanzeigen. Stattdessen zeigt sich das Programm klar strukturiert.

Die Bedienung ist dabei sehr intuitiv gestaltet. Mit nur einem Klick startet der erste Scanvorgang. In wenigen Sekunden analysiert BuhoCleaner das System gründlich und listet alle gefundenen Dateien auf, die sicher gelöscht werden können. Dabei überzeugt die Software vor allem durch ihre Transparenz. So erhalten wir stets einen klaren Überblick, was entfernt wird und warum.

Effizienz und Leistung im Alltag

In unserem Praxistest verwendeten wir einen Mac mini mit Apples M1-Prozessor, der in den letzten Jahren spürbar an Performance verloren hat. Beim ersten Durchlauf konnte BuhoCleaner fast 38 GB an „Junk“-Daten finden, also Dateien, die wir nicht mehr brauchen. Hierzu zählen temporäre Dateien, veraltetet Plug-Ins, Unterstützungsdateien von Apps, Protokolldaten, Duplikate und vieles mehr. Dieser Wert hat uns durchaus überrascht, da wir bereits zuvor Reinigungsprogramme genutzt hatten, die offensichtlich einigen Ballast übersehen hatten.

BuhoCleaner bietet auch eine intelligente Vorauswahl, die sich auf nicht mehr benötigte Caches, Protokolldateien und ähnliche Systemdaten konzentriert. Da hier der zusätzlich löschbare Speicherplatz nicht inbegriffen ist, reduzierte sich die Größe bei unserem Test auf immerhin noch knapp 8 GB. „Löschbarer Speicherplatz“ umfasst auch Dinge wie zwischengespeicherte Dateien, temporäre Dateien und andere Objekte, die BuhoCleaner ebenfalls als sicher zu entfernen identifiziert hat. Also wählen wir das Komplettprogramm und freuen uns über rund 38 GB freigewordenen Speicherplatz.

Wenn ihr eine genaue Übersicht zu euren Dateien benötigt, lohnt sich der Blick auf den Speicherplatz-Analysator. Hier erhaltet ihr eine Übersicht über alle gespeicherten Daten und könnt gezielt aufräumen. Besonders praktisch ist dabei die Vorschaufunktion, die es ermöglicht, genau zu prüfen, welche Dateien entfernt werden sollen.

BuhoCleaner arbeitet schnell und belastet das System kaum. Während des Scanvorgangs bleibt der Mac uneingeschränkt nutzbar, was besonders im produktiven Alltag sehr wertvoll ist. Das Programm reagiert zügig und zeigt keine Verzögerungen. Die Software greift dabei nicht eigenmächtig in kritische Systembereiche ein, sondern gibt gezielte Empfehlungen. Wir entscheiden selbst, was gelöscht wird.

Spezielle Funktionen

Neben der Standardreinigung bietet BuhoCleaner einige weitere nützliche Werkzeuge. So konnten wir beispielsweise gezielt große Dateien und Duplikate identifizieren. Videoprojekte, alte Downloads und Rohdaten lassen sich so unkompliziert finden und bei Bedarf direkt löschen.

Ebenso hilfreich erwies sich die vollständige Deinstallation von Apps, die in der Regel gerne noch Dateireste hinterlassen. Auch die virtuellen Maschinen von Programmen wie VMware oder Parallels hinterlassen häufig große Dateien, die nicht automatisch entfernt werden. BuhoCleaner erkennt diese Dateien zuverlässig und entfernt sie ohne Probleme.

Ein weiteres praktisches Feature ist die Verwaltung von iOS-Backups. Jeder, der regelmäßig ein iPhone oder iPad mit seinem Mac synchronisiert, kennt das Problem der unbemerkt entstehenden Backups, die wertvollen Speicherplatz beanspruchen. BuhoCleaner listet diese Sicherungen übersichtlich auf und erlaubt eine gezielte Auswahl veralteter Backups zur Löschung.

Kontrolle über Systemdaten

Ein besonderer Pluspunkt ist die detaillierte Kontrolle der Systemdaten. Unter macOS wachsen diese oft unbemerkt und nehmen viel Speicherplatz in Anspruch, ohne dass der Nutzer eine klare Übersicht erhält. BuhoCleaner schafft hier Abhilfe, indem die Software diese Daten klar strukturiert aufzeigt und sicher entfernt. Das Programm erklärt dabei, was genau gelöscht wird, und ermöglicht bei Bedarf eine manuelle Kontrolle.

Außerdem spürt BuhoCleaner versteckte Startagenten auf und verwaltet Start- sowie Anmeldeobjekte. Alles mit dem Ziel, den Mac wieder zu seinen ursprünglichen Höchstleistungen zu bringen. Zudem lassen sich mit dem „Vernichter“ (File Shredder) Dateien dauerhaft löschen, sodass selbst auch Datenrettungstools sie nicht mehr hervorbringen können.

BuhoCleaner hält noch einige weitere Tools bereit, die den Mac-Alltag erleichtern. So könnt ihr das System beschleunigen, indem der RAM geleert wird oder Website-Ladeprobleme lösen, indem der DNS-Cache zurückgesetzt wird.

Wer die Leistung immer im Blick haben möchte, kann sich den Systemstatus in Echtzeit auch in der Statusleiste anzeigen lassen. Hier erfahrt ihr alle wichtigen System-Informationen, einschließlich RAM- sowie Festplattennutzung, CPU-Last und Temperatur, Lüftergeschwindigkeit und Netzwerkgeschwindigkeit.

Verbesserungen durch Version 1.13.3

Für unseren Test verwendeten wir die aktuelle Version 1.13.3. Diese bringt wichtige Optimierungen mit sich, insbesondere hinsichtlich der Kompatibilität mit macOS 26 (Tahoe) und der vollen Unterstützung für die neuen Apple M4-Prozessoren.

Inhaltlich liefert das Update mehrere Erweiterungen. Die Software erkennt nun automatisch alte Bildschirmfotos und Bildschirmaufnahmen, die sich besonders auf dem Schreibtisch schnell sammeln. Auch lokal gespeicherte Mail-Anhänge, die im Hintergrund viel Platz beanspruchen können, werden berücksichtigt. Zudem scannt BuhoCleaner den Downloads-Ordner gezielt nach doppelten oder veralteten Dateien. Neu hinzugekommen sind auch die bereits erwähnten Funktionen zum Entfernen von iOS-Backups und die Möglichkeit, virtuelle Maschinen aufzuräumen.

Für wen eignet sich BuhoCleaner?

Die Software richtet sich an eine breite Nutzergruppe. Einsteiger profitieren vom einfachen Einstieg und der klaren Struktur. Wer seinen Mac regelmäßig aufräumen möchte, findet mit BuhoCleaner ein Werkzeug, das ohne Fachkenntnisse effektiv arbeitet. Fortgeschrittene Nutzer profitieren wiederum von den gezielten Reinigungsfunktionen und dem Einblick in den Systemstatus.

Besonders sinnvoll ist BuhoCleaner für Nutzer, die ihren in die Jahre gekommenen Mac neuen Schwung verleihen wollen. Der Test mit unserem M1 Mac mini hat uns tatsächlich überrascht, wie viel Performance in den Jahren dann doch verloren gegangen ist. Zudem bietet sich der Einsatz für Anwender moderner Systeme gut an, wenn ihr regelmäßig mit großen Datenmengen arbeitet.

68 Prozent exklusiver Rabatt

BuhoCleaner kann kostenlos getestet werden. Die Testversion erlaubt eine grundlegende Analyse und das Entfernen von Dateien. Wer alle Funktionen nutzen will, benötigt eine kostenpflichtige Lizenz. Diese sind als Einmalkauf oder als Abonnement erhältlich. Dr.Buho bietet aktuell einen Sommerschlussverkauf mit 60 % Rabatt an. Leser von Macerkopf.de können mit dem exklusiven Gutscheincode MKF9658D68 zusätzliche 20 Prozent Rabatt erhalten.

Preis (nach Rabatt)

BuhoCleaner Lifetime (1 Mac) 39,99 € –> 15,99 €

BuhoCleaner Lifetime (3 Macs) 69,99 € –> 22,39 € (Beliebteste Version)

Falls ihr euch nicht entscheiden könnt, empfehlen wir euch den BuhoCleaner Familienplan. Dieser ist für nur 22,39 Euro erhältlich. Das Angebot beinhaltet Lizenzen für drei Macs, so dass eine Lizenz durchschnittlich nur 7,46 Euro kostet. Dieses Angebot ist auf die ersten 50 Nutzer beschränkt. Greifen also schnell zu.

-> Hier erhaltet ihr 68 Prozent Rabatt auf die BuhoCleaner Familien-Lizenz (Coupon: MKF9658D68)

Fazit

BuhoCleaner überzeugte in unserem Test durch eine gelungene Kombination aus Benutzerfreundlichkeit, hoher Effizienz und sinnvoller Funktionsvielfalt. Die Software erledigt seine Aufgabe zuverlässig und schnell, ohne den Nutzer unnötig mit komplexen Einstellungen zu belasten.

Dabei bringt die neue Version wichtige Optimierungen für aktuelle Hardware und sinnvolle Ergänzungen im Reinigungsbereich, ohne das Tool unnötig aufzublähen. Wer ein zuverlässiges Programm sucht, das regelmäßig Ordnung auf dem Mac schafft, findet mit BuhoCleaner eine empfehlenswerte Lösung. So konnte die Software in unserem Test sogar unnötige Dateien finden, die die Konkurrenz übersehen hatte.

Wer eine schnelle und zuverlässige Möglichkeit zur regelmäßigen Systempflege sucht, trifft mit BuhoCleaner eine ausgezeichnete Wahl.

Bonus: BuhoNTFS

Zusätzlich zur Vollversion von BuhoCleaner erhaltet ihr aktuell dank eines Giveaways von Dr.Buho das Zusatztool BuhoNTFS gratis dazu. Damit lassen sich NTFS-formatierte Festplatten unter macOS nicht nur lesen, sondern auch beschreiben. Anders als bei vielen anderen Lösungen ist dafür weder eine Kernel-Erweiterung erforderlich noch ein Neustart nötig. Wer regelmäßig mit Windows-Datenträgern arbeitet, dürfte diesen Zusatz sehr zu schätzen wissen.