Apple stellt in diesem Jahr offiziell den Support für die alte HomeKit-Architektur ein und empfiehlt Nutzern, bis zum Herbst auf die neue Version umzusteigen, um Ausfälle bei Zubehör und Automatisierungen zu vermeiden. Helfen soll hierbei eine automatische Update-Funktion, die MacRumors in der aktuellen iOS 18.6 Beta entdeckt hat.

Apple stellt alte Home-Plattform ein

Bereits 2022 hat Apple die Weichen für eine robustere HomeKit-Zukunft gestellt. Mit iOS 16 wurde die Home-App nicht nur optisch überarbeitet, sondern auch technisch grundlegend erneuert. Ziel war es, die oft beklagte Unzuverlässigkeit zu beheben. Wer regelmäßig die Meldung „Zubehör antwortet nicht“ gesehen hat, weiß, wie frustrierend das war. Die App lieferte weder Hinweise auf die Ursache noch lösungsorientierte Hilfestellungen. Meist blieb nur der Neustart von Gerät oder Router.

Mit dem neuen Architekturmodell versprach Apple mehr Stabilität und Reaktionsgeschwindigkeit im Zusammenspiel der Geräte. Die neue Version machte zwar anfangs einige Schwierigkeiten, spielte sich dann jedoch ein. Das Upgrade war zunächst freiwillig. Inzwischen haben die meisten Nutzer erfolgreich umgestellt, was bald zur Voraussetzung wird.

Schon im Frühjahr deutete sich das Ende der alten HomeKit-Struktur an. In der Beta-Version von iOS 18.4 tauchte ein Hinweis auf, der explizit vor einem baldigen Support-Ende warnte. Apple hat das inzwischen offiziell bestätigt. In einem Support-Dokument, das im Juni aufgetaucht ist, heißt es, dass die Unterstützung für das ursprüngliche System im Herbst 2025 endet. Wer dann noch nicht umgestellt hat, riskiert Ausfälle bei Automationen und Zubehörsteuerung.

Automatisches Update

Die aktuelle Beta von iOS 18.6 liefert nun weitere Details zum Umstieg. Demnach gibt es zwei mögliche Wege. Einige Haushalte werden laut dem Beta-Code automatisch migriert, bei anderen ist eine manuelle Aktualisierung notwendig. Wer sichergehen möchte, sollte nicht auf die automatische Umstellung warten. Die Meldung im Code empfiehlt, das Update jetzt durchzuführen, um Unterbrechungen bei Zubehör, Automationen und wichtigen Mitteilungen zu vermeiden.