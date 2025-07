Apple hat mit seinem jüngsten Kinoprojekt einen Volltreffer gelandet. „F1 The Movie“ steht weniger als zwei Wochen nach Kinostart kurz davor, weltweit die Marke von 300 Millionen US-Dollar zu knacken. Damit rückt der Film nicht nur in greifbare Nähe zur Summe aller bisherigen Apple-Kinoveröffentlichungen, sondern bringt das Unternehmen auch auf die Überholspur im Wettbewerb um lukrative Kinoproduktionen.

Starker Auftakt mit Rekordpotenzial

Laut einem Bericht der Financial Times könnte Apple mit „F1“ erstmals einen kommerziellen Kinoerfolg im großen Stil feiern. Die Produktionskosten beliefen sich auf mehr als 200 Millionen US-Dollar, hinzu kamen geschätzte 50 Millionen für Marketing und Vertrieb.

Bereits am Startwochenende konnte „F1 The Movie“ rund 145 Millionen US-Dollar einspielen. Branchenexperten rechnen mit einem Gesamteinspielergebnis von 500 bis 600 Millionen US-Dollar. Sollte die 517-Millionen-Marke fallen, hätte „F1“ mehr eingespielt als alle bisherigen Apple-Filme zusammen, zu denen „Killers of the Flower Moon“, „Napoleon“, „Argylle“ und „Fly Me to the Moon“ gehören. Auf das Startwochenende bezogen hat „F1“ fast genauso viel eingespielt wie diese vier Titel zusammen.

Das bedeutet nicht nur einen Rekord für Apple Original Films, sondern auch den erfolgreichsten Kinostart in Brad Pitts Karriere. Der Schauspieler spielt nicht nur die Hauptrolle, seine Produktionsfirma Plan B Entertainment war zudem an der Entstehung des F1-Films beteiligt.

Wann kommt „F1“ auf Apple TV+?

Noch gibt es kein offizielles Datum für die Verfügbarkeit von „F1 The Movie“ auf Apple TV+. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass Apple zunächst das volle Kino-Potenzial ausschöpfen möchte, bevor der Film digital angeboten wird. In ein bis zwei Monaten dürfte eine Phase folgen, in der „F1“ als Premium Video on Demand (PVOD) in digitalen Stores gegen eine Gebühr geliehen werden kann.

Nach etwa zwei Monaten PVOD-Exklusivität wäre dann mit einer Veröffentlichung auf Apple TV+ zu rechnen. Unter dieser Annahme könnte der Film frühestens im Oktober 2025 im regulären Streamingangebot von Apple erscheinen.