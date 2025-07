In den letzten Tagen deutete sich an, das Apple Veränderungen am MagSafe-Design der neuen iPhone 17 Pro Modelle vornehmen und gleichzeitig das Apple Logo neu positionieren wird. Nun tauchen Renderings zum iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max auf, die diese Gerüchte widerspiegeln. Was haltet ihr von dem Design?

Neue iPhone 17 Pro Renderings zeigt Änderungen am Apple Logo und MagSafe Designs

Seit mehreren Monaten tauchen regelmäßig Gerüchte auf, dass Apple größere Design-Änderungen an den iPhone 17 Pro Modellen vornehmen wird. Dabei konzentrierten sich die Gerüchte in erster Linie auf die Rückseite der Geräte. Es heißt, dass der Hersteller auf eine Kameraleiste setzt, bei der die Kameralinsen auf der einen Seite und der LiDAR-Scanner und der LED-Blitz auf der anderen Seite positioniert sind.

Die Geräte sollen außerdem einen Aluminiumrahmen erhalten, der das neue Kamera-Design umschließt, ähnlich wie beim iPad Pro. Um kabelloses Laden zu ermöglichen, wird im Aluminiumrahmen unterhalb der Kameraleiste eine Aussparung für ein Glassegment vorhanden sein.

Zuletzt hieß es, dass das Apple-Logo wahrscheinlich in die Mitte dieses Glassegments verschoben wird. Damit wäre das Logo nicht mehr mittig auf der Rückseite sondern deutlich niedriger positioniert. Dies hätte wiederum zur Folge, dass das Apple Logo bei transparent Hüllen verdeckt würde. Um das Problem zu lösen, könnte Apple das MagSafe-Design anpassen und den MagSafe-Kreis unterbrechen.

Die neuesten Renderings, die Leaker Majin Bu auf X veröffentlicht hat, zeigen, wie das Ganze aussehen könnte. Zu sehen ist eine transparenten Hülle für das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max, deren MagSafe-Kreis im unteren Bereich geöffnet ist, damit das Apple Logo durchscheinen kann. Ehrlicherweise sieht das Ganze so sehr gewöhnungsbedürftig ist.

Die Ankündigung der iPhone 17 Pro Modelle wird für September erwartet. Zu den erwarteten Verbesserungen zählen der A19 Pro Chip, eine 48MP Tele-Kamera, eine 24MP Frontkamera, ein verbesserter 5G-Chip und eine längere Akkulaufzeit.