Die NINA Warn-App des Bundesamts fuer Bevoelkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) erfreut sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Nun gibt es einen weiteren Grund, auf die App zu setzen. So bringt das jüngste Update einen neuen Warnkanal: Polizeiwarnungen.

NINA: Update der Warn-App bringt Polizeiwarnungen

Ab sofort lässt sich die NINA Warn-App in Version 3.6.0 aus dem App Store herunterladen. NINA steht dabei für Notfall-Informations- und Nachrichten-App. Mit NINA erhaltet ihr

Warnmeldungen des Bevölkerungsschutzes mit Handlungsempfehlungen

Wetterwarnungen des DWD (deutschlandweit für alle Landkreis und Städte)

Hochwasserwarnungen

allgemeine Notfalltipps, damit Sie sich und andere vor möglichen Gefahren schützen können.

Mit dem jüngsten Update implementiert die App einen neuen Warnkanal „Polizeiwarnungen“. In diesem Kanal erhaltet ihr dedizierte Meldungen der Polizeien. Zudem gibt es einen neuen Informationsbereich „Polizeitipps“. In diesem findet ihr Informationen über Kriminalitätsphänomene und praktische Tipps für mehr Sicherheit im Alltag. Weiter wurde die Navigation überarbeitet. Für eine bessere Übersicht gibt es in der Navigationsleiste den Punkt Themen. Darunter finden Sie ab sofort die Notfall- und Polizeitipps. Zum guten Schluss wurde der Datenschutz der Funktion „Aktueller Standort“ angepasst.