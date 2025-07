Apple stellt die Weichen für einen bedeutenden Personalwechsel in der Unternehmensführung. Jeff Williams, der seit Jahren als Chief Operating Officer (COO) maßgeblich die globale Struktur des Unternehmens geprägt hat, übergibt seine Rolle noch in diesem Monat an Sabih Khan. Wie Apple in einer Pressemitteilung erklärt, ist die Entscheidung Teil einer langfristig geplanten Nachfolge.

Ein COO mit bleibender Wirkung

Während Williams seine Rolle als COO noch im Laufe dieses Monats an Khan übergeben wird, ist sein vollständiger Rücktritt aus dem Unternehmen für Ende des Jahres vorgesehen. Bis dahin betreut er bei Apple weiterhin das Designteam sowie die Gesundheitsinitiativen.

Williams hat in seinen fast drei Jahrzehnten bei Apple zahlreiche Schlüsselprojekte verantwortet. Er war federführend beim Aufbau eines der effizientesten globalen Liefernetzwerke, spielte eine zentrale Rolle bei der Entwicklung des iPod, iPhone und der Apple Watch und trieb die Gesundheitsstrategie des Unternehmens entscheidend voran. Seine Arbeit mit der Designabteilung trug dazu bei, Apples ästhetisches Selbstverständnis weiterzuentwickeln. Dabei reichte der Einfluss von Williams weit über das operative Tagesgeschäft hinaus. Sein baldiger Abschied markiert das Ende einer prägenden Ära.

Sabih Khan übernimmt den Posten des COO

Sabih Khan, bislang Senior Vice President of Operations, bringt ebenfalls mehr als 30 Jahre Erfahrung bei Apple mit. Seit 2019 ist er Teil des Führungsteams und hat in den vergangenen Jahren Apples Lieferkette modernisiert und gestärkt. Unter seiner Leitung wurden Produktionsprozesse optimiert, Umweltziele vorangetrieben und die Fertigung in den USA ausgebaut. Khan ist bekannt für seine strategische Klarheit und seinen pragmatischen Umgang mit globalen Herausforderungen. Besonders bemerkenswert ist sein Beitrag zur Reduktion von Apples CO2-Fußabdruck um mehr als 60 Prozent.

Tim Cook äußert sich zum Wechsel

Apple CEO Tim Cook zeigt sich dankbar und zuversichtlich. Er hebt sowohl Williams‘ Verdienste als auch Khans Kompetenz hervor. Die Übergabe erfolge reibungslos, was für Apple keine Selbstverständlichkeit, aber typisch ist. Beide Manager verbindet eine jahrzehntelange Zusammenarbeit, aus der eine tiefe gegenseitige Wertschätzung gewachsen ist.