Eine bedeutende Personalie bringt Bewegung in Apples KI-Strategie, nur leider in die falsche Richtung. Ruoming Pang, der Mann hinter Apples Foundation Models, zieht weiter. Und zwar nicht irgendwohin, sondern zu Meta. Pang leitete ein Team von rund 100 Spezialisten, die an den Sprachmodellen arbeiten, die Apple Intelligence mit Funktionen wie E-Mail-Zusammenfassungen, Prioritätsbenachrichtigungen und Genmoji überhaupt erst möglich machen.

Meta lockt mit Millionenangeboten

Dass ausgerechnet Meta Pang abwirbt, kommt nicht überraschend. Mark Zuckerberg umwirbt seit Monaten gezielt Schlüsselkräfte der KI-Branche mit großzügigen Angeboten. Pangs neuer Vertrag soll laut Bloomberg im Bereich mehrerer zehn Millionen Dollar jährlich liegen. Auch Experten von OpenAI, Anthropic und Scale AI wechselten kürzlich ins Meta-Lager.

Für Apple kommt der Verlust zu einem ungelegenen Zeitpunkt. Nicht nur, weil Pang das technische Rückgrat der hauseigenen KI-Plattform mitentwickelt hat, sondern auch, weil das Team derzeit verunsichert sein soll. So denken angeblich weitere Ingenieure über einen Wechsel nach. Ein Grund ist eine neue strategische Ausrichtung bei Apple. Denn das Unternehmen spielt mit dem Gedanken, bei Siri künftig auf fremde Modelle von Anthropic oder OpenAI zu setzen, statt weiter exklusiv auf eigene Lösungen zu bauen.

Diese Unsicherheit fällt in eine Zeit, in der Apple ohnehin versucht, Boden gutzumachen. Google und Samsung sind mit ihren KI-Features bereits sichtbar voraus. Und Apple musste ausgerechnet jene Siri-Funktionen verschieben, die man auf der WWDC 2024 groß angekündigt hatte. Das führte zu einer Umstrukturierung innerhalb der KI-Abteilung. Jetzt übernehmen Craig Federighi und Mike Rockwell die Verantwortung. Federighi ist Apples Softwarechef, Rockwell war bisher für die Vision Pro zuständig.