Der Amazon Prime Day 2025 ist im vollen Gange und zahlreiche Unternehmen haben ihre Preise stark reduziert. Auch der Smart-Home-Hersteller Aqara ist mit von der Partie und hat seine Produkte deutlich im Preis reduziert. Unter anderem erhaltet ihr die Aqara Video-Türklingel für 84,99 Euro statt 119 Euro.

Aqara Sale beim Prime Day:

Der Prime Day 2025 bietet euch die ideale Gelegenheit, das eigene Smart Home zu erweitern. Ausgewählte Geräte aus dem riesigen Sortiment von Aqara sind mit einem Rabatt von bis zu 37 Prozent erhältlich

Das Sicherheitspaket

Dieses Bundle bietet umfassenden Schutz für das Zuhause. Mit dem Smart Lock U200 lässt sich die Tür bequemer und trotzdem sicher auch ohne Schlüssel oder aus der Ferne öffnen. Der Kamera-Hub G5 Pro ist hochmoderne Überwachungskamera und Smart-Home-Hub in einem. Das Gerät eignet sich also auch für Smart-Home-Neueinsteiger. Abgerundet wird das Paket durch die Video-Türklingel G4, die Audio- und Videokommunikation in Echtzeit ermöglicht und lokale Gesichtserkennung bietet.

Aqara Smart Lock U200 (mit Fingerabdruck), Matter Over Thread, Smartes Türschloss mit Apple Home... [Native Matter Support over Thread] Das Aqara Smart Türschloss U200 integriert sich nahtlos in die...

[Apple Home Key & Verschiedene Entriegelungsmethoden] Das smart lock türschloss U200 bietet eine...

Das Schutzpaket

Mit diesem Bundle bleiben Türen und Fenster nie wieder unbeabsichtigt geöffnet. Der Anwesenheitssensor ist die ideale Ergänzung und informiert beispielsweise über unvorhergesehen Aktivitäten im Haus. Dabei muss es sich übrigens nicht gleich um Eindringlinge handeln – durch die integrierte Sturzerkennung kann der Sensor beispielsweise auch bei Haushaltsunfällen schnell alarmieren. Zudem ist er die ideale Grundlage für den weiteren Ausbau des Smart-Homes beispielsweise für eine intelligente Lichtsteuerung.

Aqara Anwesenheitssensor FP2, Kabelgebundener mmWave Radar Zonenpositionierung, Mehrpersonen- und... Zonenpositionierung: Der Anwesenheitssensor FP2 von Aqara (2,4GHz Wi-Fi erforderlich) bietet...

Mehrpersonen- und Sturzerkennung: Der FP2 kann bis zu 5 Personen gleichzeitig erkennen und...

Das Brandschutzpaket

Aqara Rauchmelder (33,74 Euro statt 44,99 Euro)

Aqara Hub M3 (99,99 Euro statt 129,99 Euro)

Dieses Bundle stellt die Sicherheit an erste Stelle und wappnet jeden Haushalt gegen Brandgefahren. Der Rauchmelder warnt sofort, wenn Rauch erkannt wird, und kann mit dem Hub M3 verbunden werden, um Benachrichtigungen zum Beispiel auf das Smartphone zu senden. So bleiben potenzielle Gefahren selbst unterwegs nicht unentdeckt. Dieses Set ist besonders nützlich für Familien und Haushalte, die Wert auf Sicherheit legen und sicherstellen möchten, dass sie im Notfall schnell reagieren können.