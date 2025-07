Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Beta 3 zu iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 und Co. veröffentlichen. Wie immer bei einer neuen Beta-Version stellt sich auch dieses Mal die Frage, welche Veränderungen es zur letzten Beta gibt. Die Beta 3 hat bereits den Sprung auf zahlreiche Geräte geschafft und so zeigen sich in den ersten Stunden der Freigabe bereits verschiedene Neuerungen.

iOS 26 Beta 3: Das ist neu

Bis dato steht die Beta-Version zu iOS 26 und Co. für nur eingetragene Entwickler zur Verfügung. Im Laufe des Monats wird Apple auch eine öffentliche Beta für Teilnehmer am Apple Beta Programm freigeben. Dann haben auch „normale“ Nutzer die Möglichkeit, die kommenden Updates zu testen.

Mit der Beta 3 führt Apple nun die Beta-Phase fort. Dabei sind kleinere Veränderungen an Bord als wir es bei der Beta 2 erlebt habe. Unter anderem nimmt Apple weiterhin Anpassungen am neuen Liquid-Glass-Design vor.

Transparenz

In verschiedenen Apps, wie z.B. Apple Music, Podcasts und dem App Store hat Apple die Transparenz der Navigationsleisten abgeschwächt. Das Erscheinungsbild ist undurchsichtiger, was die Lesbarkeit der Schaltflächen verbessert hat.

Bei einigen Hintergründen haben Benachrichtigungen einen dunkleren Ton, um den Text besser lesbar zu machen. bei Safari gibt es bei ähnliche Transparenzänderungen.

Hintergrundbilder

Apple hat neue Farboptionen für das für iOS 26 entwickelte Standard-iOS-Hintergrundbild hinzugefügt. Es gibt jetzt Halo, Dämmerung, Himmel und Schatten. Es gibt drei verschiedene Blautöne und eine Version mit Lilatönen. Im Dunkelmodus gibt es weitere Farbschattierungen.

Kontrollzentrum

Apple hat die blauen und grünen Farben für die WLAN-, Bluetooth-, AirDrop- und Mobilfunkschalter optimiert. Die Farben sind etwas heller und passen nun besser zu den anderen Farben im Kontrollzentrum, so Macrumors.

Mausanzeiger (iPadOS 26)

Wenn ihr unteriPadOS 26 den Mausanzeiger schüttelt, wird dieser größer, sodass er auf dem Display leichter zu finden ist. Dieses Verhalten kenne wir bereits von macOS.

Karten-App

Wenn ihr Offline-Karten verwendet unterstützt die Karten-App unterstützt jetzt Nebelwarnungen. Darüber hinaus wird in der Beta 3 die Funktion erweitert, die euch vor Verzögerungen auf dem Weg zur Arbeit warnt.

Safari

Die Ordneroberfläche in Safari weist einige kleinere Designverbesserungen auf.