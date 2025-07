In einem neuen Video zeigt ein Leaker einen angeblichen iPhone 16 Prototyp aus dem letzten Jahr. Auf dem Gerät läuft eine interne Version von iOS 18, die zwar keine Benutzeroberfläche zeigt, dafür aber eine Menge Hinweise im Code enthält. In dem internen iOS-Build offenbart sich unter anderem eine Vorschau auf die kommenden Chip-Generationen, die Apple bereits testet.

iOS 18 gibt Hinweise auf neue Chips

Für das iPhone ist vom A19 die Rede. Der Chip soll im iPhone 17, iPhone 17 Air und iPhone 17e verbaut werden. Die leistungsstärkeren Modelle wie das iPhone 17 Pro und Pro Max sollen mit dem A19 Pro ausgestattet sein. Auch beim Mac und iPad gibt es Hinweise auf den Generationswechsel. So soll der M5 Chip im nächsten MacBook Air, MacBook Pro, iMac, Mac mini sowie im kommenden iPad Pro verbaut werden. Selbst die nächste Generation des Vision Pro Headsets wird in Zusammenhang mit dem M5 genannt. Für anspruchsvollere Rechenaufgaben ist für den Mac zusätzlich ein M5 Pro in Planung.

Auch der Mac Pro wird erwähnt. Ein Modell mit M3 Ultra wurde offenbar getestet, jedoch wahrscheinlich nicht finalisiert. Stattdessen scheint Apple mit einem späteren Release auf den M5 Ultra zu setzen. Die Apple Watch Produktlinie wird ebenfalls berücksichtigt. So sollen die Modelle Series 11, Ultra 3 und SE 3 mit dem neuen S11 Chip ausgestattet werden. Gleichzeitig arbeitet Apple an der nächsten Generation seines hauseigenen Mobilfunkmodems, mit der Bezeichnung C2.

Bemerkenswert ist ein neuer Funkchip mit dem internen Namen Proxima. Dieser soll sowohl WLAN als auch Bluetooth abdecken und zunächst im neuen Apple TV und im kommenden HomePod mini eingesetzt werden. Unterstützt werden aller Voraussicht Wi-Fi 6E oder sogar Wi-Fi 7. Gerade für den HomePod mini, der bislang nur Wi-Fi 4 nutzt, bedeutet das ein deutlicher Fortschritt.