Nachdem es zuletzt wieder etwas ruhiger rund um das iPhone 17 Air geworden ist, bringt der Leaker Fixed Focus Digital mit einer neuen Farboption die Gerüchteküche wieder etwas in Schwung. Demnach soll die neue „Hauptfarbe“ des kommenden Modells ein sehr helles Blau sein. So hell, dass es je nach Lichtverhältnis sogar weiß wirken könnte.

iPhone 17 Air soll mit neuem Blauton vorgestellt werden

Auf welcher Grundlage Fixed Focus Digital die neue Farbe als „Hauptfarbe“ bezeichnet, ist unklar. Wahrscheinlich handelt es sich einfach um eine neue Farboption, die Apple in Marketingmaterialien stärker hervorheben wird.

Dabei erinnert uns die beschriebene Farboption an Farbexperimente wie „Sierrablau“ beim iPhone 13 Pro. Auch damals setzte Apple auf eine dezente, metallisch wirkende Farbe, die je nach Umgebung zwischen Eisblau und Grau changierte. Beim iPhone 15 wagte sich Apple noch weiter in Richtung pastellfarbener Töne, was nun offenbar fortgesetzt wird. Der neue Blauton des iPhone 17 Air soll sich jedoch deutlich von bisherigen Blauvarianten unterscheiden. Damit verfolgt Apple weiter seine Strategie, mit neuen Farbakzenten die Geräte optisch aufzuwerten und frische Impulse zu setzen. Farben sind immerhin ein fester Bestandteil von Apples Produktinszenierung.

Allerdings ist Vorsicht geboten. Fixed Focus Digital hatte zwar bereits einige treffsichere Vorhersagen, darunter Details zum iPhone 16 Pro und zum iPhone SE Nachfolger, es gab jedoch auch einige Leaks, bei denen er daneben lag. Insofern bleibt ungewiss, ob Apple die Farbwahl tatsächlich so umsetzt.

Das iPhone 17 Air wird für den Herbst erwartet und soll gemeinsam mit den anderen iPhone 17 Modellen vorgestellt werden. Dabei soll das Air-Modell durch ein extrem dünnes und leichtes Design auffallen, das sich deutlich von den anderen Varianten der Serie abhebt.