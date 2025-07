Am späten gestiegen Abend gab Apple bekannt, dass der bisherige Apple Chief Operating Officer Jeff Williams im Laufe dieses Monats seinen Posten an den bisherigen Senior Vice President of Operations Sabih Khan übergeben wird. Gleichzeitig gab Apple allerdings eine weitere strukturelle Veränderung bekannt. Nachdem Williams Ende dieses Jahres in den Ruhestand gegangen ist, wird das Designteam von Apple direkt an Cook berichten.

Apple Design-Team untersteht bald Tim Cook

Apple läutet die lang geplante Nachfolge des bisherigen Apple COO Jeff Williams ein. Dieser wird im Laufe des Julis seine Aufgaben an Sabih Khan übergeben. Williams selbst bleibt dem Unternehmen noch ein paar Monate erhalten und wird weiterhin an Apple CEO Tim Cook berichten und neben den Gesundheitsinitiativen des Unternehmens auch das Designteam von Apple und die Apple Watch beaufsichtigen.

Ende dieses Jahres wird Williams dann das Unternehmen vollständig verlassen und in den wohlverdienten Ruhestand geben. Sobald dies der Fall ist wird das Designteam von Apple direkt an Tim Cook berichten.