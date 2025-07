Nach dem erfolgreichen Start des Apple Original-Films „F1 – Der Film“ zeigt das Unternehmen aus Cupertino nun Interesse an den Streaming-Rechten der Formel 1 in den USA.

Apple hat Interesse an den US-Streaming-Rechten der Formel 1

The Financial Times berichtet, dass Apple Interesse daran hat, die US-Streaming-Rechte der Formel 1 zu kaufen. Demnach sei das Unternehmen in aktiven Gesprächen, um die Streaming-Rechte zu kaufen.

Ende letzten Monats lief der Apple Original-Film „F1 – Der Film“ in den Kinos hat und hat sich seitdem zum Kassenschlager entwickelt. Weltweit soll der Film bereits über 300 Millionen Dollar eingespielt haben. Damit ist es der bisher erfolgreichste Apple Original-Film.

Mit diesem Schritt tritt Apple in Konkurrenz zu Disney bzw. dass Tochtergesellschaft ESPN, dem aktuellen amerikanischen Streaming-Partner der Formel 1. ESPN hatte bis letztes Jahr die Exklusivität, einen Verlängerungsvertrag ohne Konkurrenz anderer Bieter auszuhandeln, und nun ist der Prozess für Konkurrenten offen. Disney zahlt jährlich 85 Millionen Dollar für die Rechte, und die Formel 1 verlangt von den Fans auch direkt Gebühren für ihren eigenen Streaming-Dienst. Liberty Media, der US-Besitzer der Formel 1, hofft, dass der Apple Original Film und die Netflix-Dokumentation „Drive to Survive“ den Wert der Formel 1 steigern.

In den letzten Jahren ist das US-Interesse an den Formel 1 deutlich gestiegen. Die Zuschauerzahlen verdoppelten sich von 554.000 auf rund 1,1 Millionen im Jahr 2024 und stiegen in den ersten zehn Rennen dieses Jahres weiter auf 1,3 Millionen. Der nächste Streaming-Deal für die US-Formel 1 könnte nun einen Wert von über 121 Millionen Dollar pro Jahr erreichen – eine deutliche Steigerung.

Apple TV+ ist vor ein paar Jahren in das Live-Sport-Streaming eingestiegen. So sicherte sich das Unternehmen im Jahr 2022 für zehn Jahre die Streaming-Rechte an der Major League Soccer. Auch die Major League Baseball ist auf Apple TV+ zu sehen. Zudem stehen allerhand Sport-Dokus auf Apple TV+ im Fokus.