Apple will seine Support-App offenbar erweitern. Hinweise darauf hat der Entwickler Aaron Perris im App-Code entdeckt. Demnach tüftelt das Unternehmen an einer neuen Funktion, die auf generativer KI basiert und künftig erste Hilfe bei technischen Problemen leisten soll.

Digitale Hilfe auf Abruf

Geplant ist, dass Nutzer innerhalb der App ein Problem eingeben und daraufhin eine Antwort von einem generativen KI-Modell erhalten. Das System soll als erste Hilfestufe dienen, bevor Kunden mit einem echten Apple-Mitarbeiter sprechen. Die bestehende Chat-Funktion innerhalb der App ist derzeit ausschließlich für Gespräche mit realen Supportkräften gedacht. Der neue Assistent soll Apple entlasten und den Weg zur Lösung künftig verkürzen.

Laut den Hinweisen liefert der KI-Assistent Antworten zu bestimmten Produkten, Diensten und technischen Problemen. Gleichzeitig gibt es den üblichen Hinweis, dass die künstliche Intelligenz gelegentlich falsche, unvollständige oder sogar irreführende Inhalte erzeugen kann. Nutzer sollten die Informationen deshalb nicht als Ersatz für eine professionelle Beratung betrachten.

Es wird auch auf eine Funktion hingewiesen, die das Hochladen von Inhalten ermöglicht. Das könnte bedeuten, dass Nutzer zukünftig Bilder, PDFs oder andere Dokumente im Rahmen ihrer Support-Anfragen einreichen können. Auch eine Zusammenarbeit mit externen Partnern wird genannt, was vermuten lässt, dass unter der Haube eventuell Technik von ChatGPT oder einem anderen Anbieter zum Einsatz kommt.

Während der neue Support-Assistent noch auf seine offizielle Premiere wartet, testete Apple bereits Anfang letzten Jahres einen KI-Assistenten. Dieser war jedoch nicht für die Kunden im Einsatz, sondern für die eigenen Mitarbeiter. Das interne KI-Werkzeug „Ask“ liefert automatisch Antworten auf technische Fragen, die das Unternehmen von Kunden erhalten hat. Support-Mitarbeiter können diese Informationen dann in Online-Chats oder am Telefon im Kundenkontakt verwenden.