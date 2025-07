Am gestrigen Tag ist der Amazon Prime Day 2025 gestartet. Noch bis zum 11. Juli setzen zahlreiche Unternehmen den Rotstift an und reduzieren ihre Produkte. Jackery bringt exklusive Power-Deals an den Start. Ihr erhaltet bis zu 45 Prozent für einen energiegeladenen Sommer.

Jackery: Bis zu 45 % Rabatt beim Prime Day

Balkonkraftwerke, Powerstationen, Solargeneratoren etc. erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit – insbesondere zu dieser Jahreszeit. Da kommt der Prime Day mit den Jackery-Deals gerade recht. Bis zum 11. Juli 2025 gibt es verschiedene Modelle der beliebten Explorer-Serie und der neuesten Solargeneratoren bei Amazon bis zu 45 Prozent günstiger.

Auf eins, zwei Jackery-Deals möchten wir kurz etwas näher eingehen. Blicken wir auf den Solargenerator 2000 v2. Dabei handelt es sich um eine Kombination aus dem Explorer 2000 v2 – der leichtesten 2-kWh-Powerstation ihrer Klasse – und dem SolarSaga-200-Watt-Panel. Mit 2042 Wh Kapazität, 2200 Watt Dauerleistung und sechs Ausgängen versorgt das Kraftpaket selbst stromintensive Geräte zuverlässig. Der integrierte LiFePO4-Akku überzeugt mit KI-gestütztem Akkuschutz, Cell-to-Body-Technologie und einer besonders hohen Lebensdauer. Über das dreifach ausklappbare Panel mit 200 W Peakleistung lässt sich das Gerät unabhängig vom Stromnetz aufladen. Der Solargenerator 2000 v2 ist im Aktionszeitraum um mehr als 45 % reduziert und liegt bei nur 1.199 Euro.

Benötigt ihr ein kompakteres Gerät? Dann greift zum Solargenerstor 1000 V2 und der Kombiantion aus einem mobilen 100-Watt-Solarpanel und dem Explorer 1000 v2. Der tragbare LiFePO4-Speicher mit 1070 Wh Kapazität und 1500 Watt Leistung bietet sechs Schnittstellen: zwei Schuko-Steckdose, zwei USB-C-Ports, ein USB-A-Slot sowie einen 12-Volt-Kfz-Anschluss. Der Solargenerstor 1000 V2 ist zum Prime-Day-Only-Preis von nur 699 Euro statt 999 Euro erhältlich.

Alle Jackery-Deals findet ihr hier.

