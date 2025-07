Im August letzten Jahres stellte die Deutsche Telekom 5G+ Gaming vor, seit Oktober ist das 5G+ Gaming-Angebot der Telekom verfügbar. Ab sofort ist 5G+ Gaming deutschlandweit verfügbar – auch auf dem iPhone.

5G+ Gaming startet durch – jetzt auch mit iPhones

Die Deutsche Telekom hat bekannt gegeben, das das 5G+ Gaming Angebote des Unternehmens nun bundesweit zur Verfügung steht. Das Gaming-Paket auf Basis der neusten 5G Standalone Technologie ist jetzt außerdem auf noch mehr Smartphones verfügbar: Unterstützt wird 5G+ Gaming von allen iPhones der 15er und 16er Reihe inklusive des iPhone 16e. Für Android-Nutzer wird das Portfolio um die neuste S25 Serie ergänzt. Die Telekom ist der erste Netzbetreiber, der ein Privatkundenangebot auf Basis von 5G Network Slicing anbietet.

Durch 5G+ Gaming können Spiele unterwegs so flüssig gespielt werden wie zu Hause. Gebucht wird die kostenlose Funktion einfach über die MeinMagenta App, oder über die Webseite.

Gaming-Angebot wächst

Darüberhinaus hat die Telekom bestätigt, das das Spieleangebot wächst. Über die Cloud-Gaming-Plattform Sora Stream – betrieben von den Technologieanbietern ALSO und Ludium – erhalten Nutzer Zugang zu mehr als 500 Top-Spielen. Gespielt wird direkt in der Cloud, egal ob auf Smartphone, Tablet oder PC. Unter den Spielen sind ausgewählte Indie-, Retro- und Familienspiele wie Deliver Us The Moon, Mail Time, Legendary Eleven oder AO Tennis 2. Wer bereits Lizenzen bei Steam oder im Epic Games Store besitzt, kann viele dieser Spiele ebenfalls direkt über die App nutzen – etwa Elden Ring, Hogwarts Legacy, Rocket League oder LEGO: Batman 3.

Bis Ende Oktober erhalten Telekom Kunden bei der Buchung eines Abo-Pakets von Sora Stream 50 Prozent Rabatt