Bevor die Apple Original-Serie „Acapulco“ am 23. Juli 2025 in ihre vierte und letzte Staffel startet, haben die Verantwortlichen nun die begleitenden Trailer veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Acapulco – Staffel 4“

Apple TV+ hat den Trailer zur letzten Staffel der beliebten Erfolgskomödie „Acapulco“ veröffentlicht. Die vierte und letzte Staffel mit zehn Folgen feiert ihr weltweites Debüt mit zwei Folgen am Mittwoch, den 23. Juli 2025. Anschließend folgt immer mittwochs bis zum 17. September neue Episoden.

In der vierten Staffel arbeitet der heutige Máximo (Eugenio Derbez) unermüdlich daran, Las Colinas vor der großen Wiedereröffnung wieder in seinen alten Glanz zu versetzen. Als 1986 ein Konkurrent den ersten Platz in der jährlichen Rangliste der „besten Hotels“ von Acapulco belegt, setzt der junge Máximo (Enrique Arrizon) alles daran, wieder an die Spitze zu gelangen und die Zukunft von Las Colinas zu sichern.

Neben Eugenio Derbez und Enrique Arrizon gehören unter anderem Fernando Carsa, Rafael Cebrián, Vanessa Bauche, Camila Perez, Carlos Corona, Chord Overstreet, Regina Reynoso, Jessica Collins und Regina Orozco zur Ensemblebesetzung