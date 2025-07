Es war nur eine Frage der Zeit. Am heutigen Tag ist es endlich soweit und Apple hat seine jährliche „Back to School“-Aktion bzw. die „Off to Uni“-Aktion gestartet. Von dieser profitieren zugelassene Studierende an Hochschulen, Eltern, die für Studierende kaufen, sowie für Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter. Ihr erhaltet nicht nur einen Bildungsrabatt auf iPad und Mac, sondern auch Gratis-AirPods oder Gratis Apple Zubehör. Je nach ausgewählten Bundle wird eine Zuzahlung für die AirPods und das Zubehör fällig.

Apple Back to School 2025 ist gestartet: Bildungsrabatt + Gratis-AirPods

Genau wie in den vergangenen Jahren startet Apple auch dieses Jahr Anfang Juni seine „Apple Back to School“-Aktion bzw. seine „Off to Uni“-Aktion.

Ab sofort und bis zum 21. Oktober erhalten Studierende beim Kauf eines qualifizierten Mac oder iPad Modells verschiedenes Zubehör für einen kleinen Aufpreis oder sogar kostenlos dazu. Der Apple Bildungsrabatt ist das ganze Jahr über für derzeit eingeschriebene und neu zugelassene Studierende an Hochschulen, Eltern, die für Studierende kaufen, sowie für Lehrkräfte und Hochschulmitarbeiter:innen verfügbar. Beim Kauf eines qualifizierten Mac oder iPad im Rahmen dieses Angebots habt ihr folgende Vorteile:

Ihr erhaltet den Bildungsrabatt auf qualifizierte Geräte;

ihr könnt berechtigtes Zubehör kostenlos wählen;

oder ihr könnt alternativ gegen eine bestimmte Zuzahlung anderes Zubehör wählen.

Qualifizierte Produkte

iMac

MacBook Air

MacBook Pro

iPad Pro

iPad Air

Bei den AirPods und beim Zubehör stehen wahlweise die AirPods 4, AirPods Pro 2, Magic Keyboard, Magic Mouse, und Magic Trackpad zur Auswahl. Kauf ihr beispielsweise einen neuen Mac, so erhalte ihr die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung kostenlos hinzu. Sollen es die AirPods Pro 2 sein, so werden 80 Euro Zuzahlung fällig.

