Nach Jahren voller Gerüchte rund um ein faltbares iPhone startet nun die Produktion des entscheidenden Bauteils. So ist laut ETNews in Korea die Produktion der faltbaren OLED-Displays für Apples erstes Klapp-iPhone angelaufen. Die Displays stammen von Samsung Display und werden in einer eigens eingerichteten Produktionslinie im A3-Werk in Asan gefertigt.

Exklusive Fertigungslinie für faltbares iPhone

Momentan befindet sich das „iPhone Fold“ in der sogenannten P1-Phase, in der erstmals voll funktionsfähige Geräte für interne Tests entstehen. Zuvor existieren meist nur Dummys oder Testkomponenten, die bestimmte Funktionen isoliert abbilden. Mit P1 beginnt die eigentliche Hardware-Validierung im Geräteformat.

Die Displays für das faltbare iPhone werden von Samsung Display in einer eigens für Apple aufgebauten Produktionslinie hergestellt. Sie wird in der Lage sein, jährlich 15 Millionen 7 Zoll OLED-Panels für faltbare Geräte zu produzieren. Apple plant offenbar, zunächst zwischen 6 und 8 Millionen Einheiten des faltbaren iPhone im Jahr 2026 zu produzieren. Die deutlich höhere Produktionskapazität von Samsung lässt darauf schließen, dass Apple mittelfristig weitere Modelle plant und steigende Verkaufszahlen erwartet. Samsung bleibt dabei für die kommenden Jahre exklusiver Displaylieferant. Obwohl Apple in der Regel auf mehrere Zulieferer setzt, sorgt Samsung hier für eine Ausnahme. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Foldable-Markt bietet der Hersteller technologische Vorteile, die Apple aktuell nicht anderweitig vorfinden kann.

Ein Blick auf die vermuteten technischen Daten zeigt, dass Apple einiges vorhat. Das erste faltbare iPhone soll ein besonders dünnes Gehäuse mit nur 4,5 Millimetern bieten. Das innenliegende Display mit 7 Zoll im 4:3-Format erinnert an das iPad mini und soll komplett ohne sichtbare Falte auskommen. Ergänzt wird das Ganze durch ein robustes Scharnier, eine Dualkamera mit Weitwinkel und Ultraweitwinkel sowie einen neuen A20-Chip. Statt Face ID soll angeblich Touch ID zum Einsatz kommen. Es wird vermutet, dass Apples faltbare iPhone im nächsten Jahr auf den Markt kommt, wobei wir uns auf einen Preis von über 2.000 US-Dollar einstellen können.