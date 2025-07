Vor über einem Jahr kündigte Apple TV+ die vierte Staffel zu „The Morning Show“ an. Im Mai konkretisierten die Verantwortlichen den Starttermin der Drama-Serie und nun gibt uns der offizielle Teaser einen Ausblick, auf das, was uns ab dem 17. September 2025 erwartet.

Apple TV+ veröffentlicht Teaser zu „The Morning Show – Staffel 4“

Apple TV+ hat denoffiziellen Teaser zur vierten Staffel der Drama-Serie „The Morning Show“ veröffentlicht. Jennifer Aniston und Reese Witherspoon spielen die Hauptrollen und sind als ausführende Produzenten tätig. Als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungieren Charlotte Stoudt sowie Mimi Leder, die ebenfalls als Regisseurin und ausführende Produzentin agiert. Die vierte Staffel mit zehn Folgen feiert am Mittwoch, den 17. September 2025, weltweit auf Apple TV+ Premiere. Anschießend folgen immer mittwochs bis zum 19. November 2025 neue Episoden.

Die vierte Staffel von „The Morning Show“ startet im Frühjahr 2024, fast zwei Jahre nach den Ereignissen der dritten Staffel. Nach der Fusion von UBA und NBN muss sich die Redaktion mit neuer Verantwortung, verborgenen Motiven und der schwer fassbaren Natur der Wahrheit in einem polarisierten Amerika auseinandersetzen. Wem kann man in einer Welt voller Deepfakes, Verschwörungstheorien und Unternehmensvertuschungen noch vertrauen? Und wie kann man wissen, was wirklich wahr ist?

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die ersten drei Staffeln zu „The Morning Show“ stehen vollständig auf Apple TV+ zur Ansicht bereit.